غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أرض الوطن متوجهاً إلى المملكة العربية السعودية، لأداء مناسك الحج.

ومن المقرر أن يؤدي رئيس الوزراء فريضة الحج ضمن بعثة مصر الرسمية، وذلك خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع بدء مناسك موسم الحج للعام الجاري.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد تابع قبل سفره عدداً من الملفات الحكومية والخدمية، إلى جانب جهود الوزارات المختلفة في الاستعداد لعيد الأضحى المبارك وتوفير السلع والخدمات للمواطنين.