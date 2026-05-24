قضت محكمة جنايات الإسكندرية بإجماع الآراء، وبعد ورود الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية، بمعاقبة بائع متجول بالإعدام شنقًا، لاتهامه بقتل أبنائه الأربعة عمدًا في منطقة ملاحات كرموز.

بداية كشف الجريمة

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من صيادين بالعثور على 4 جثامين لأطفال في حالة تعفن داخل الملاحات بنطاق قسم شرطة كرموز، ما دفع لبدء تحقيقات موسعة.

تفاصيل صادمة للجريمة

كشفت التحقيقات أن المتهم استدرج أبناءه إلى منطقة مهجورة، ثم أقدم على قتلهم خنقًا باستخدام ملابسهم، قبل إلقاء جثامينهم في مياه الملاحات.

دوافع إنسانية مأساوية

أشارت التحقيقات إلى أن المتهم ارتكب جريمته بدافع الشك في سمعة الأم والخوف من “المعايرة”، في واقعة أثارت صدمة واسعة.

سجل إجرامي سابق

وتبين أن المتهم سبق له قتل زوجته في واقعة أخرى عام 2024 بمحافظة المنيا، قبل أن تنتهي جرائمه بالحكم عليه بالإعدام شنقًا.