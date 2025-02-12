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السيطرة على حريق في معرض أهلًا رمضان بالمنيا - صور

07:38 م الأربعاء 12 فبراير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    السيطرة على حريق في معرض أهلًا رمضان بالمنيا
  • عرض 6 صورة
    السيطرة على حريق في معرض أهلًا رمضان بالمنيا
  • عرض 6 صورة
    السيطرة على حريق في معرض أهلًا رمضان بالمنيا
  • عرض 6 صورة
    السيطرة على حريق في معرض أهلًا رمضان بالمنيا
  • عرض 6 صورة
    السيطرة على حريق في معرض أهلًا رمضان بالمنيا
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المنيا-جمال محمد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالمنيا، اليوم الأربعاء، على حريق اندلع في معرض أهلًا رمضان تحت التجهيز بمركز العدوة شمالي المحافظة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بورود بلاغ من أهالي مدينة العدوة بنشوب حريق في سرادق يجري تجهيزه ضمن سلسلة معارض "أهلًا رمضان"، وتصاعد أدخنة كثيفة منه.

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإطفاء إلى موقع الحريق، وتم الدفع بثلاث سيارات إطفاء، وجرى إخماد النيران ومنع امتدادها للمنازل المجاورة.

ولم يتسبب الحريق في وقوع إصابات أو وفيات، فيما أسفر عن تفحم كميات من البضائع التي يتم تجهيزها تمهيدًا لافتتاح المعرض.

ورجحت التحريات الأولية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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قوات الحماية المدنية السيطرة على حريق حريق في معرض أهلا رمضان مديرية أمن المنيا
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