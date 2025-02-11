توجيه عاجل من محافظ الدقهلية بشأن مصابي حادث طريق جمصة

الدقهلية - رامي محمود:

وجه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بتقديم الرعاية الطبية اللازمة لمصابي حادث طريق جمصة الدولي، الذي وقع مساء اليوم نتيجة تصادم سيارة نقل مع ميني باص يقل عمالًا، وأسفر عن إصابة 22 شخصًا.

وعقب وقوع الحادث، كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع هيئة الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى جمصة والمستشفيات القريبة حسب الحاجة، مع تحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات المنصورة إذا لزم الأمر.

وأكد المحافظ أنه جرى توفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

من جانبه، أوضح الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن الإصابات تنوعت بين سحجات وكدمات بسيطة، دون وجود حالات خطرة، مشيرًا إلى:

تحويل 6 حالات إلى مستشفى بلقاس.

خروج 7 مصابين لعدم وجود إصابات تستدعي البقاء.

تماثل 5 حالات للشفاء وخروجهم على مسؤوليتهم الشخصية.

بقاء 4 حالات تحت الملاحظة تمهيدًا لخروجهم خلال ساعة.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا بالحادث، وتم الدفع بـ 16 سيارة إسعاف إلى الموقع، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.