لخطورتها على المارة.. إزالة شرفة آيلة للسقوط بعقار وسط الإسكندرية - صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

أزال وسط الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، شرفة آيلة للسقوط بعقار قديم بمنطقة الحضرة القبلية، وذلك لخطورتها الداهمة على حياة المواطنين والمارة.

تلقت غرفة عمليات حي وسط بلاغًا يفيد وجود أجزاء خرسانية معلقة وآيلة للسقوط يخشى سقوطها بالطابق الأول بعقار بشارع محمد الباز بمنطقة الحضرة القبلية.

انتقل مسئولي إدارة المباني والمشروعات ومقاول الإزالة بالحي إلى موقع العقار المشار إليه.

وأوضح الدكتور مصطفى عرابي، رئيس الحي، أنه جرى إزالة الشرفة حفاظًا على الأرواح والممتلكات، فضلًا عن إحالة العقار للإدارة الهندسية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف رئيس حي وسط الإسكندرية، أنه جرى تكليف إدارة النظافة برفع الأنقاض وفتح الشارع أمام حركة المارة والمرور.