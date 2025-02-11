وزير الأوقاف يبحث سبل تعزيز الانضباط الإداري والدعوي بجنوب سيناء

جنوب سيناء- رضا السيد:

التقى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، و الشيخ السيد غيط، مدير مديرية أوقاف جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، لمتابعة أداء المديرية لتعزيز الانضباط الإداري والدعوي، والتعرف على التحديات الميدانية، ووضع الحلول المناسبة لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية، وذلك بحضور الدكتور عبد الله حسن، مساعد وزير الأوقاف لشئون المتابعة؛ والدكتور عبد الرحيم عمار، مساعد الوزير لشئون الحوكمة والإصلاح الإداري.

وأكد وزير الأوقاف، على ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل، مع تطبيق مدونة السلوك الوظيفي التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا، لضبط الأداء وتعزيز قيم النزاهة و الانضباط بين العاملين، ورفع المستوى العلمي والفكري للأئمة والدعاة، إلى جانب الاهتمام بمظهرهم وسلوكهم، بما يليق بمكانتهم ويسهم في تعزيز رسالتهم في المجتمع.

ووجه الوزير، بأهمية تكثيف المتابعة الميدانية للمساجد، والتأكد من التزام العاملين بها بالضوابط المعتمدة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مع تعزيز قنوات التواصل بين المديريات والإدارات الفرعية، والتنسيق مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، لضمان تحقيق رسالة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير وترسيخ القيم الوطنية.

وأكد الدكتور أسامة الأزهري، هلى أهمية محافظة جنوب سيناء ضمن المحافظات الحدودية باعتبارها جزءًا من بوابة مصر الشرقية، وارتباطها المباشر بالأمن القومي، وباعتبارها خط الدفاع الأول الصَّاد لأي اختراق لحدودها، وهذا الأمر الذي يوجب توجيه أقصى الاهتمام إليها، وإلى أبنائها بتكريس هويتهم وانتمائهم للدولة وغرس المكون الثقافي في قلوب أبنائها؛ وغرس الولاء لمصر والانتماء إليها، بما يبني حصون أمن من قوى ناعمة تشكل السند الأساسي للقوى المصرية الصلبة، مؤكدًا أن الوزارة تولي العمل الدعوي وتطوير الخطاب الديني في المحافظات الحدودية اهتمامًا خاصًّا.

وأوضح الوزير، أن هذه اللقاءات الدورية مع مديري المديريات تُعد ركيزة أساسية في إستراتيجية الوزارة لتطوير الأداء العام، وتعزيز التواصل الفعّال بين القيادات الدعوية والإدارية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية والارتقاء بالعمل الدعوي والإداري وفق أعلى معايير الجودة والتميز.