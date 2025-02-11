إبداع على ضفاف النيل.. فنانون عالميون يبدعون في مهرجان "مراكب الشمس" بالمنيا- فيديو وصور

المنيا- جمال محمد:

انطلقت فعاليات مراكب الشمس في نسختها الرابعة بمحافظة المنيا، والتي تجمع عشرات الفنانين من مختلف محافظات مصر، والدول العربية والأجنبية لتبادل الثقافات وتنشيط السياحة.

وقال الفنان إسماعيل أبو بكر، صاحب الفكرة ومؤسس مهرجان مراكب الشمس، إن المهرجان في نسخته الرابعة يشارك فيه نحو 20 فنانا مصريا بالتواجد، و25 فنانا من مختلف دول العالم قاموا بإرسال أعمالهم للمهرجان، فضلاً عن 4 فنانين من دول المغرب وتايوان والسعودية والأرجنتين.

وأضاف أبو بكر أن الهدف الرئيسي للمهرجان هو تبادل الثقافات، فضلاً عن تنشيط السياحة في مصر عامة، ومحافظة المنيا على وجه الخصوص، وقام الوفد خلال تواجده في المنيا بزيارة آثار بني حسن الشروق، وتل العمارنة .

وأوضح كذلك مؤسس المهرجان أنه من المقرر أن يقوم الفنانون المشاركون بالرسم في موقع تجمعهم على نيل المنيا بأحد المراكب على مدار ثلاثة أيام متتالية بدءًا من الغد، و يتخللها ندوتين في مكتبة مصر العامة، وتتحدث الندوة الأولى يوم الثلاثاء عن آثار المنيا ومركب الشمس، وندوة أخرى يوم الخميس عن المتحف الآتوني، ويُحاضر فيها مدير المتحف الدكتور أحمد حميدة، على أن يقام حفل المهرجان يوم الجمعة ويتخلله عروض فنية وفقرات مختلفة تعبر عن الحضارة الفرعونية والمصرية.