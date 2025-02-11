إعلان

إبداع على ضفاف النيل.. فنانون عالميون يبدعون في مهرجان "مراكب الشمس" بالمنيا- فيديو وصور

02:53 م الثلاثاء 11 فبراير 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    مهرجان مراكب الشمس
  • عرض 8 صورة
    مهرجان مراكب الشمس
  • عرض 8 صورة
    مهرجان مراكب الشمس
  • عرض 8 صورة
    مهرجان مراكب الشمس
  • عرض 8 صورة
    مهرجان مراكب الشمس
  • عرض 8 صورة
    مهرجان مراكب الشمس
  • عرض 8 صورة
    مهرجان مراكب الشمس
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنيا- جمال محمد:

انطلقت فعاليات مراكب الشمس في نسختها الرابعة بمحافظة المنيا، والتي تجمع عشرات الفنانين من مختلف محافظات مصر، والدول العربية والأجنبية لتبادل الثقافات وتنشيط السياحة.

وقال الفنان إسماعيل أبو بكر، صاحب الفكرة ومؤسس مهرجان مراكب الشمس، إن المهرجان في نسخته الرابعة يشارك فيه نحو 20 فنانا مصريا بالتواجد، و25 فنانا من مختلف دول العالم قاموا بإرسال أعمالهم للمهرجان، فضلاً عن 4 فنانين من دول المغرب وتايوان والسعودية والأرجنتين.

وأضاف أبو بكر أن الهدف الرئيسي للمهرجان هو تبادل الثقافات، فضلاً عن تنشيط السياحة في مصر عامة، ومحافظة المنيا على وجه الخصوص، وقام الوفد خلال تواجده في المنيا بزيارة آثار بني حسن الشروق، وتل العمارنة .

وأوضح كذلك مؤسس المهرجان أنه من المقرر أن يقوم الفنانون المشاركون بالرسم في موقع تجمعهم على نيل المنيا بأحد المراكب على مدار ثلاثة أيام متتالية بدءًا من الغد، و يتخللها ندوتين في مكتبة مصر العامة، وتتحدث الندوة الأولى يوم الثلاثاء عن آثار المنيا ومركب الشمس، وندوة أخرى يوم الخميس عن المتحف الآتوني، ويُحاضر فيها مدير المتحف الدكتور أحمد حميدة، على أن يقام حفل المهرجان يوم الجمعة ويتخلله عروض فنية وفقرات مختلفة تعبر عن الحضارة الفرعونية والمصرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مهرجان مراكب الشمس المنيا ضفاف النيل إسماعيل أبو بكر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بالرقم القومي.. نتيجة مسابقة الأزهر للابتعاث للخارج في رمضان
عاجل| السعودية: قرار بمنع اصطحاب الأطفال في حج 2025