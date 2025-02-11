تداول 72 ألف طن بضائع و1282 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء - رضا السيد:

شهدت الموانئ البحرية التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر على مدار الـ24 ساعة الماضية، تداول 72 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و1282 شاحنة و90 سيارة، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ 11 سفينة، وسجلت الموانئ وصول وسفر 2070 راكبا.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان اليوم، أن حركة الواردات تضمنت 6500 طن بضائع، و640 شاحنة و 76 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 65500 طن بضائع، و642 شاحنة و 14 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفن "أمل، بوسيدون اكسبريس، SPARING MEOLDY "، ومغادرة السفينة INCE KASTAMONU، وعلى متنها 52000 طن فوسفات تصدير إلى الصين، ومغادرة السفينتين الحرية وAlcudia Express، وكان قد استقبل الميناء أمس السفينتين الحرية وAlcudia Express ، ومغادرة السفن " أمل، سينا وبوسيدون اكسبريس".

كما شهد ميناء نويبع تداول 2000 طن بضائع و 265 شاحنة خلال وصول وسفر السفن" كوين نفرتيتي ، آور، وآيلة".