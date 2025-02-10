إزالة 16 حالة بناء مخالف في 5 أحياء بالإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد عامر

نفذت أحياء الإسكندرية حملات مكثفة لإزالة وإيقاف أعمال البناء المخالف أو دون ترخيص على مدار 24 ساعة، في إطار جهود المحافظة لمنع التعديات في المهد والحفاظ على الرقعة الزراعية وأراضي الدولة.

وأسفرت الحملات عن إزالة 16 حالة بناء مخالف، شملت مبانٍ وغرفًا وأسوارًا وطوابق غير مرخصة، توزعت بواقع 5 حالات بحي المنتزه أول، 2 بحي شرق، 2 بحي المنتزه ثان، 4 حالات بالعامرية ثان، و3 حالات ببرج العرب والعامرية.

كما جرى التحفظ على مواد البناء المستخدمة، بما في ذلك الأسمنت وحديد التسليح والأخشاب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وأكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، استمرار الحملات المفاجئة على مدار اليوم لمواجهة مخالفات البناء، ضمن خطة شاملة للقضاء على العشوائيات وتعزيز الرقابة على المشروعات العمرانية.