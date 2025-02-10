محافظ الإسماعيلية يبحث التعاون مع شركة متخصصة لتنظيم الفعاليات والمهرجانات

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

استقبل اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، مسؤولي إحدى الشركات المتخصصة في تنظيم المهرجانات والاحتفالات، لبحث فرص التعاون المشترك في إقامة فعاليات ثقافية وترفيهية تهدف إلى تنشيط السياحة المحلية وتعزيز المشهد الثقافي بالمحافظة.

شارك في الاجتماع عدد من مسؤولي المحافظة، بينهم أشرف سليمان، مدير إدارة السياحة، ومحمد عوض، مدير عام الشؤون القانونية، فيما مثل الشركة كل من حمادة الرمادي، يوسف مصطفى، سالم رشوان، ومحمود عبد العظيم.

وناقش الاجتماع آليات تنظيم المهرجانات والفعاليات الترفيهية لتعزيز الجذب السياحي، وتقديم أنشطة تلبي احتياجات المواطنين، وتسهم في ترسيخ مكانة الإسماعيلية كوجهة سياحية وثقافية.

وأكد المحافظ دعمه لهذه الشراكات، مشددًا على دورها في تنمية المجتمع المحلي، وإتاحة الفرص للشباب للمشاركة في الأنشطة المجتمعية واكتساب الخبرات. كما أشار إلى أهمية هذه الفعاليات في خلق فرص اقتصادية واستثمارية جديدة ضمن قطاع الترفيه والسياحة.