إعلان

محافظ الإسماعيلية يبحث التعاون مع شركة متخصصة لتنظيم الفعاليات والمهرجانات

06:23 م الإثنين 10 فبراير 2025

اللواء طيار أكرم محمد جلال يستقبل مسؤولي إحدى الشر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

استقبل اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، مسؤولي إحدى الشركات المتخصصة في تنظيم المهرجانات والاحتفالات، لبحث فرص التعاون المشترك في إقامة فعاليات ثقافية وترفيهية تهدف إلى تنشيط السياحة المحلية وتعزيز المشهد الثقافي بالمحافظة.

شارك في الاجتماع عدد من مسؤولي المحافظة، بينهم أشرف سليمان، مدير إدارة السياحة، ومحمد عوض، مدير عام الشؤون القانونية، فيما مثل الشركة كل من حمادة الرمادي، يوسف مصطفى، سالم رشوان، ومحمود عبد العظيم.

وناقش الاجتماع آليات تنظيم المهرجانات والفعاليات الترفيهية لتعزيز الجذب السياحي، وتقديم أنشطة تلبي احتياجات المواطنين، وتسهم في ترسيخ مكانة الإسماعيلية كوجهة سياحية وثقافية.

وأكد المحافظ دعمه لهذه الشراكات، مشددًا على دورها في تنمية المجتمع المحلي، وإتاحة الفرص للشباب للمشاركة في الأنشطة المجتمعية واكتساب الخبرات. كما أشار إلى أهمية هذه الفعاليات في خلق فرص اقتصادية واستثمارية جديدة ضمن قطاع الترفيه والسياحة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية شركة متخصصة لتنظيم المهرجانات إقامة فعاليات ثقافية وترفيهية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

"ما لم يأخذه بالسلاح لن يأخذه بالأموال".. نشطاء يتساءلون: ممن سيشتري ترامب غزة؟
عاجل| أول رد من إسرائيل على تأجيل حماس إطلاق سراح الأسرى
عاجل| تحذير وطلب من محافظ القاهرة بشأن مخالفات البناء وطلبات التصالح