"عاصمة الثقافة والتاريخ والتراث".. الأقصر تستعد لاحتفال عالمي -صور

الأقصر - محمد محروس:

تستعد محافظة الأقصر للاحتفال بإعلان الاتحاد الأفريقي الآسيوي (AFASU) رسميًا فوز مدينة الأقصر بجائزة AFASU الذهبية، لتصبح بذلك أول عاصمة عالمية للثقافة والتاريخ والتراث.

وجاء هذا التتويج بعد منافسة قوية مع ثلاث مدن عالمية أخرى، حيث حصلت الأقصر على تأييد لجنة تحكيم دولية مكوّنة من 43 خبيرًا عالميًا، تقديرًا لإدارتها المتميزة، وتواصلها الفعّال مع المجتمع المحلي، ومكانتها التاريخية والثقافية الفريدة.

واستقبل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وفدًا رسميًا رفيع المستوى من الاتحاد الأفريقي الآسيوي (AFASU)، برئاسة الدكتور حسام درويش، رئيس الاتحاد، للإعلان عن الجائزة ومناقشة الترتيبات الخاصة بحفل التتويج العالمي، وذلك بحضور نخبة من الشخصيات البارزة، من بينهم: اللواء حسام بدر الدين، الأمين العام للاتحاد، ومحمد عثمان، الخبير السياحي وعضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر وتريستا تسونج، عضو اللجنة العليا للتحكيم، والتي حضرت خصيصًا من شرق آسيا للمشاركة في الاجتماع.

تناول الاجتماع الترتيبات الخاصة بالحفل، الذي من المنتظر أن يكون حدثًا عالميًا استثنائيًا، بمشاركة شخصيات دولية بارزة في مجالات الثقافة، التراث، والسياحة، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية وإعلاميين عالميين، مما سيعزز من مكانة الأقصر على الساحة الدولية.

معايير الفوز ودور محافظ الأقصر

أوضح الدكتور حسام درويش أن اختيار الأقصر لهذه الجائزة المرموقة جاء بناءً على تقييم دقيق وفقًا لمعايير متعددة، أبرزها: الإدارة الفعالة والمتميزة للمدينة، والتواصل القوي مع المجتمع المحلي وقطاع السياحة، والحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي وتنميته.

وأشار إلى أن المهندس عبد المطلب عمارة لعب دورًا رئيسيًا في تحقيق هذا الإنجاز العالمي، بفضل إدارته الحكيمة وتواصله المستمر مع الأهالي وقطاع السياحة، وهو ما أكّدته استطلاعات الرأي الدولية. كما أعرب عن سعادته بانضمام الأستاذ محمد عثمان إلى عضوية الاتحاد ولجنة تحكيم جوائز AFASU الذهبية.

وأكد اللواء حسام بدر الدين الأمين العام للاتحاد، أن هذا التتويج العالمي سيسهم في تعزيز مكانة الأقصر عالميًا، مما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي والوطني. كما أعلن عن خطة الاتحاد لتنظيم سلسلة من الفعاليات الدولية على مدار عامين، خلال فترة حمل الأقصر للقب، تحت رعاية محافظ الأقصر.

من جانبه، أوضح محمد عثمان أن هذا الحدث سيمثل نقطة تحول كبرى في الترويج للسياحة الثقافية، متوقعًا زيادة أعداد السياح بنسبة تتجاوز 35% بعد الحفل، خاصة مع التغطية الإعلامية الدولية الشاملة التي سيوفرها الاتحاد.

في ختام الاجتماع، أعرب المهندس عبد المطلب عمارة عن سعادته بهذا الإنجاز الكبير، مشددًا على أن محافظة الأقصر ستسخر جميع إمكانياتها لضمان نجاح الحفل. وقد تم الاتفاق على إقامة الحدث خلال أحد الأيام بين 13 و16 أبريل المقبل، بعد عيد الفطر المبارك.

ولتأمين أعلى مستويات التنظيم، أعلن المحافظ عن تشكيل لجنة إشراف خاصة برئاسته شخصيًا، تتألف من: ثلاثة أعضاء من الاتحاد الأفريقي الآسيوي، ثلاثة أعضاء من ديوان عام محافظة الأقصر.

وتتولى هذه اللجنة الإشراف الكامل على جميع التفاصيل التنظيمية لضمان أن يكون الحفل بمستوى يليق بمكانة الأقصر العالمية.

من جانبها، أعربت السيدة تريستا تسونج، عضو اللجنة العليا للتحكيم، عن إعجابها الكبير بمدينة الأقصر، مؤكدة أنها صوتت لصالح المدينة بعد تأكدها من استيفائها لجميع معايير الجائزة. كما عبرت عن سعادتها بزيارة الأقصر للمرة الأولى، مشيرة إلى أنها تابعت العديد من المواد الإعلامية عن المدينة قبل اتخاذ قرارها.

تعد جائزة AFASU الذهبية واحدة من أهم الجوائز العالمية في مجالات الثقافة والتراث، ويؤكد هذا التتويج المكانة الفريدة التي تتمتع بها الأقصر كإحدى أعظم المدن التاريخية والثقافية في العالم.

بهذا الإنجاز، تستعد الأقصر لاستضافة حدث عالمي غير مسبوق، يرسّخ مكانتها في قلب المشهد الثقافي والسياحي الدولي، ويؤكد ريادتها كعاصمة خالدة للتاريخ والحضارة.