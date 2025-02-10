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فوانيس رمضان تضيء طهطا.. والأسعار تبدأ من 35 جنيهًا -فيديو وصور

04:45 م الإثنين 10 فبراير 2025
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    فوانيس رمضان تضيء طهطا (4)
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    فوانيس رمضان تضيء طهطا (7)
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    فوانيس رمضان تضيء طهطا (9)
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سوهاج- عمار عبدالواحد:

عرضت الصفحة الرسمية لـ"مصراوي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الاثنين، بثًا مباشرًا رصدت فيه إقبال أهالي سوهاج على شراء فوانيس وزينة رمضان.

وقال كريم جمعة، صاحب محل فوانيس وزينة رمضان بطهطا، إنه بدأ موسم بيع الزينة من بداية شهر رجب، وتستمر عمليات البيع حتى منتصف شهر رمضان المبارك.

وأوضح كريم جمعة، أن الأسعار لم تختلف كثيرًا عن العام الماضي، مشيرًا إلى أن أسعار الفوانيس تبدأ من 35 جنيهًا حتى 1000 جنيه، وأن أسعار قماش الخيامية تبدأ من 25 جنيها حتى 150 جنيهًا للمتر الواحد، مضيفًا أن الإقبال كبير من الأهالي على شراء الزينة خاصة مساءً بعد رجوع أبنائهم من المدارس والدروس الخصوصية.

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فوانيس رمضان زينة رمضان محافظة سوهاج
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