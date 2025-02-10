"لن أتسامح في التقصير".. 6 توجيهات لمحافظ الدقهلية خلال جولة مفاجئة بالديوان العام -صور

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الدقهلية - رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، المركز التكنولوجى بديوان عام المحافظة، للتأكد من حسن سير العمل بالمركز واستقبال طلبات وشكاوى المواطنين.

وشدد محافظ الدقهلية، على سرعة الاستجابة والرد على مطالب وشكاوى المواطنين من خلال الشباك الواحد، مشيرا إلى أنه لن يتسامح في التقصير عن أداء وإنجاز الخدمة المطلوبة لأي مواطن، قائلا:" الجهاز التنفيذي كله يعمل لتوفير الخدمات للمواطنين في كل القطاعات".

كما تفقد مرزوق عدد من الإدارات بالديوان العام شملت إدارات فض المنازعات والمعاشات العسكرية والتنمية الاقتصادية بالمحافظة وذلك للوقوف على حسن سير العمل ومتابعة مستوى الأداء.

ووجه المحافظ، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، بزيادة عدد مقاعد انتظار المواطنين المترددين على لجنة فض المنازعات بمبنى الديوان العام للمحافظة، وتوفير ماكينة تصوير داخل المبنى لتوفير الوقت والجهد على المترددين.

وأكد أن التعاون والتنسيق بين المحافظة وكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات متواصل لخدمة المواطنين في مختلف القطاعات.

ووجه مرزوق بسرعة رفع كفاءة استراحة انتظار المواطنين بلجنة فض المنازعات للحماية من الأمطار خلال الشتاء ومن حر الصيف تيسيرا عليهم في الحصول على الخدمة المطلوبة.

واستمع محافظ الدقهلية خلال جولته إلى عدد من المواطنين المترددين على المركز لتقديم طلبات أو لديهم شكوى ووجه بضرورة تيسير الإجراءات على المواطنين في إطار القانون.