محافظ المنوفية: رفع 42 ألف طن تراكمات قمامة ومخلفات خلال يناير -صور

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المنوفية- أحمد الباهي:

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، عن تلقيه تقريرًا عن جهود الإدارة العامة لشئون البيئة بالديوان العام ووحدة التدخل السريع فى رفع تراكمات القمامة بالشوارع الرئيسية والفرعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال الفترة من 1 وحتى 31 يناير 2025، ضمن المتابعات الدورية لانتظام سير العمل بالمنظومة بهدف الارتقاء بقطاع تحسين البيئة ورفع كفاءته للحفاظ على الرونق الحضاري والجمالي للمحافظة.

وأفاد التقرير أنه خلال شهر يناير الماضي رُفع ما يزيد عن 42 ألف طن من المخلفات بنطاق المحافظة ونقلها أولا بأول إلى المدفن الصحي بكفر داود حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، حيث رُفع ما يزيد عن 14 ألف طن من نواتج الهدم بنطاق حى شرق وغرب شبين الكوم، ورفع 374 طن تراكمات قمامة من مركز شبين الكوم.

كما جرى رفع 3170 طن من المخلفات بالوحدة المحلية بمركز ومدينة قويسنا، وكذا إزالة ما يزيد عن 3192 ألف طن تراكمات قمامة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، و3770 طن في بركة السبع، وفى مركز ومدينة منوف رفع 8575 طن، فيما انتهى رفع 4664 طن من نواتج الهدم بمركز ومدينة تلا، بالإضافة إلى رفع 1120 طن بمدينة سرس الليان، وما يقرب من 1476 طن بمركز السادات و2500 طن بنطاق مركز ومدينة أشمون.

وشدد المحافظ علي ضرورة المتابعة المستمرة للسيارات المحملة بالتراكمات ومراجعة خطوط السير ومراقبة جميع الأوزان أثناء نقلها إلى المدفن الصحي والتأكد من تشميع السيارات جيداً حفاظًا على الطرق العامة والبيئة، بما يساهم في تحقيق انعكاسات إيجابية على خطة التنمية المستدامة.

ووجه محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام مع وحدة التدخل السريع في شن حملات النظافة المكثفة بكافة أرجاء المحافظة لضمان التعامل الفورى مع كافة بؤر تجمعات القمامة ونقلها إلي المدفن الصحي؛ حفاظًا على الصحة العامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.