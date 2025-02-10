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إصابة طفل بكسر في الجمجمة داخل ورشة سمكرة يعمل بها بالشرقية

10:02 ص الإثنين 10 فبراير 2025

ارشيفية

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الشرقية -ياسمين عزت:

أصيب طفل يبلغ من العمر 15 عاما باشتباه نزيف بالمخ وكسر بعظام الجمجمة إثر سقوط جسم صلب عليه داخل ورشة سمكرة سيارات بعزبة حسني بنطاق دائرة مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة من مركز شرطة الإبراهيمية يشير إلى استقبال مستشفى ههيا طفلا يدعى "أحمد.م.م" يبلغ من العمر 15 عاما ويقيم قرية هربيط.

وكشف تقرير الأولي لحالة الطفل، إصابته باشتباه نزيف بالمخ وكسر بعظام الجمجمة، فيما جرى تقديم الرعاية الطبية له، تحرر عن ذلك المحضر القانوني اللازم للواقعة، وأخطرت جهات التحقيقات لمباشرتها والوقوف على أسبابها.

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إصابة طفل بكسر في الجمجمة ورشة سمكرة الشرقية
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