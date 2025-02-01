بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

المنيا-جمال محمد:

لقي شخص وسيدة مصرعهما، مساء اليوم السبت، وأصيب 3 آخرين إثر انقلاب سيارة ملاكي بإحدى الترع بمحافظة المنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز سمالوط، تلقت بلاغاً بانقلاب سيارة ملاكي رقم " ن. ا. م 2495 " بترعة الإبراهيمية، بالقرب من قرية نزلة داوود، ووجود متوفين ومصابين.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وتبين مصرع: " عمرو محمد ربيع " 18 سنة، ويقيم، و " إيمان محمد أحمد" 45 سنة.

كما أصيب: " يوسف أحمد أبو زيد" 15 سنة، و "البراء محمد علي" 13 سنة، و"حازم محمد ربيع" 15 سنة "، بكسور وكدمات متنوعة، وجرى إنقاذهم.

وجرى نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى سمالوط التخصصى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.