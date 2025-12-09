"كفر بكل القيم، فإذا بخادمٍ لا يصون، ومؤتمنٍ على نشءٍ يخون.. استبدل ما وجب أن يشعروا به من أمانٍ بخِسّةٍ بالغة، فكان قلبه كهفًا مظلمًا لا يسكنه إلا الشيطان".. بهذه الكلمات وصفت النيابة العامة العامل المتهم بهتك عرض 5 أطفال بمدرسة دولية، وذلك قبل لحظات من صدور قرار محكمة جنايات الإسكندرية بإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي.



خيانة خلال 30 عامًا



وكشف المستشار كريم عبد العزيز، رئيس نيابة الاستئناف بالإسكندرية، في مرافعته التي سبقت الحكم، عن الوجه الآخر للمتهم الذي قضى قرابة 30 عامًا بين جدران المدرسة، لينتهي به الحال "ذئبًا بشريًا" يستغل براءة صغارٍ لم يُكملوا عامهم الخامس.

وقال ممثل النيابة: "إن المتهم حوّل المدرسة من دارٍ للعلم ومهدٍ للأخلاق إلى وكرٍ يفيض بأعمال الفحش، مستغلًا حداثة سنّ الأطفال وانعدام تمييزهم".



الغرفة النائية وسترة الطفلة



واستعرضت النيابة سيناريو الجريمة، موضحة أن المتهم كان يختار ضحاياه بعناية، ويستدرجهم تارة بزعم اللهو وتارة بالحلوى والزهور، ليقتادهم واحدًا تلو الآخر إلى "غرفة نائية" بفناء المدرسة، بعيدًا عن أعين الرقباء وكاميرات المراقبة، لينفرد بهم ويمارس أفعاله المشينة.



وتابعت النيابة أن عناية الله هي التي كشفت الستار عن هذا "الشيطان"، حينما قاد القدر والدة إحدى الضحايا للبحث عن "سترة" ابنتها المفقودة يوم 27 نوفمبر الماضي، لتلاحظ تواجد الأطفال في الساحة بلا إشراف، مما أثار شكوكها وفجّر القضية.



واستجابت المحكمة لهذه الحيثيات، مقررةً إحالة أوراق المتهم إلى المفتي وتحديد جلسة فبراير للنطق بالحكم، في رسالة ردعٍ لكل من تسوّل له نفسه خيانة الأمانة.



وقررت الدائرة التاسعة عشرة بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار سمير علي شرباش، إحالة أوراق المتهم بخطف وهتك عرض 5 أطفال داخل مدرسة دولية إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، مع تحديد جلسة دور الانعقاد الأول من شهر فبراير المقبل للنطق بالحكم.



صدر القرار بعضوية المستشارين طارق إبراهيم أبو الروس، وسامح سعيد سمك، ومحمود أحمد الغايش، وبحضور المستشار فيلوباتير ناصر وكيل النائب العام، وسكرتارية عمرو زكي.



وجاء قرار المحكمة استجابةً للمرافعة التي ساقتها النيابة العامة، ممثلةً في المستشار كريم عبد العزيز، رئيس نيابة الاستئناف، التي وصفت المتهم بـ"الذئب البشري" الذي خان الأمانة بعد 30 عامًا من العمل في محراب العلم، مطالبةً بتوقيع عقوبة الإعدام ولا شيء غيرها، "جزاءً وفاقًا لما استباحه من براءة صغارٍ لم يتجاوزوا الخامسة من عمرهم".



تفاصيل القضية



تعود وقائع القضية رقم 27965 لسنة 2025 جنايات ثان المنتزه، والمقيدة برقم 4066 لسنة 2025 كلي المنتزه، إلى بلاغات تقدّم بها أولياء أمور خمسة أطفال، بينهم ثلاث فتيات وولدان من مواليد عام 2020، تفيد بتعرّضهم لاعتداءات داخل غرفة جانبية بحديقة المدرسة، حيث استغل المتهم عمله كعامل خدمات لاستدراجهم موهمًا إيّاهم باللهو، ثم ارتكب أفعالًا تمثل انتهاكًا جسيمًا لسلامتهم الجسدية.



إحالة عاجلة وتهم مشددة



كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن وجّهت له تهمتَي الخطف بطريق التحايل المقترنة بجناية هتك العرض، مع توافر ظروف مشددة، استنادًا إلى نصوص المواد 267/2، 268، 290/1، 3، 4 من قانون العقوبات، والمادتين 2 و116 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.



