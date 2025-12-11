مدير بيطري الشرقية يكشف مصير تمساح الزوامل بعد اصطياده

محافظ أسوان يتفقد لجان الإعادة للنواب في يومها الثاني -صور

أكد الدكتور محمد السيد بشار، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن مصير تمساح قرية الزوامل الصغير، الذي تم اصطياده فجر اليوم الخميس، بات في يد النيابة العامة.

وأوضح بشار أنه تم تحرير محضر رسمي بالعثور على التمساح، وسيتم عرض الواقعة على النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتحديد مكان إيداعه في بيئة مناسبة.

يأتي هذا الإجراء بعد أسبوع من البحث والترقب انتهى بتمكن جهاز شؤون البيئة من اصطياد التمساح في الساعات الأولى من الصباح.

من جهتها، طمأنت الدكتورة هيام أيوب، مدير إدارة الطب البيطري بمشتول السوق، أهالي القرية، مؤكدة أن التمساح الذي تم الإمساك به يقل طوله عن متر، وهو التمساح الأوحد الذي تم رصده، نافية بذلك شائعات الأهالي عن وجود "أسرة كاملة" أو تماسيح بأحجام مختلفة.

وشددت مدير الإدارة على أن الجهات المعنية بالشرقية عملت على مدار الأسبوع بتنسيق مكثف بين جهاز شؤون البيئة والطب البيطري والشرطة، حتى تم تبديد خوف المواطنين وإعادة الهدوء للقرية.

يُذكر أن الأهالي كانوا تداولوا فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أسبوع توثق وجود التمساح في مياه المصرف، مُعلنين عن مخاوفهم من افتراسه للصغار قبل أن تنجح الجهود الرسمية في السيطرة على الكائن.

