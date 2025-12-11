محافظ أسوان يتفقد لجان الإعادة للنواب في يومها الثاني -صور

محافظ أسوان: رصدنا خروقات بسيطة في الانتخابات وتعامل الأمن كان سريعًا -فيديو

قام اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بجولة ميدانية لتفقد لجان الاقتراع في اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

وشملت الجولة مدرسة عباس محمود العقاد الثانوية العسكرية بنين، والتي تُعد جزءاً من 152 لجنة فرعية تستقبل أكثر من 840 ألف ناخب وناخبة داخل ثلاث دوائر انتخابية.

اطمأن محافظ أسوان، خلال الجولة على توافر كافة أوجه الدعم اللوجستي والتجهيزات اللازمة داخل وخارج اللجان، مؤكداً أنه تم توفير مختلف التسهيلات وسبل الراحة للمواطنين، خاصةً ذوي الهمم وكبار السن والسيدات، كما لفت إلى انتشار سيارات الإسعاف والحماية المدنية أمام اللجان لتأمين العملية الانتخابية.

أشار محافظ أسوان إلى استمرار المتابعة اللحظية لانتظام العملية الانتخابية من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والذي تم ربطه بغرف عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

وأكد أن مركز السيطرة يضمن التدخل السريع لمواجهة أي طوارئ تتعلق بقطاعات الكهرباء، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والنظافة، بالإضافة إلى تذليل أي عقبات أخرى قد تواجه الناخبين.

وفي ختام جولته، وجه المحافظ دعوة مفتوحة لجميع أبناء أسوان للنزول إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم، مشدداً على أهمية المشاركة الإيجابية في صناعة مستقبل بلدهم واختيار من يمثلهم تحت قبة مجلس النواب.