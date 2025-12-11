مصادرة وإعدام 697 كيلو لحوم وأسماك فاسدة في المنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على أسواق ومنافذ بيع وتداول اللحوم والدواجن والأسماك بجميع مراكز المحافظة، بهدف حماية صحة وسلامة المواطنين، والتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية المُقدمة لهم.

وشدد كدواني على عدم السماح بأي تجاوز أو تلاعب يتعلق بسلامة الغذاء، و اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين وضبط الأسواق.

من جانبه، استعرض الدكتور طارق ربيع، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، نتائج الحملة التفتيشية المكبرة التي نُفذت بالتنسيق مع مباحث التموين، والتي شملت محلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والمصنعات الغذائية، موضحاً أن الحملة أسفرت عن تحرير 6 محاضر بيطرية وتموينية، بالإضافة إلى مصادرة وإعدام 697 كيلو جراماً من اللحوم ومنتجاتها والأسماك الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك.

وأضاف ربيع أن المضبوطات شملت 672 كجم كبدة مجمدة، ولحوم مصنعة، وأسماك مملحة، ولحوم مفرومة، ولحوم مذبوحة خارج المجازر.