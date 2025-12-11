نجم الزمالك السابق: حزين للوضع الحالي وتأثرنا برحيل زيزو وإمام

أعرب جمال حمزة، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن حزنه الشديد للوضع الذي يعيشه النادي حاليًا، مؤكدًا أن مستوى مباريات القمة بين الأهلي والزمالك لم يعد كما كان في السابق، بعدما تراجع المستوى الفردي لعدد من اللاعبين المؤثرين.

وقال حمزة في تصريحات لقناة CBC: "مباريات القمة حاليًا ليست مثل الماضي، أصبحت مواجهة بين الجماهير فقط بسبب تراجع المستوى الفردي لبعض اللاعبين مثل إمام عاشور، زيزو، أحمد فتوح، تريزيجيه، وناصر ماهر."

وأكد حمزة أن الزمالك يحتاج إلى تدعيمات قوية من أجل العودة للمنافسة، موضحًا أن الفريق في حاجة إلى خمسة محترفين أجانب على أعلى مستوى، بجانب بعض العناصر المحلية المميزة مثل محمد بسام، كريم العراقي، بالإضافة إلى لاعبين من نوعية مروان عطية وتريزيجيه.

وتابع:"كنت حزينًا للغاية بعد رحيل إمام عاشور وزيزو عن الزمالك، وجودهما كان سيصنع فارقًا كبيرًا للفريق."

كما أشاد بعدد من اللاعبين في الدوري المصري، معتبرًا إياهم من الأفضل حاليًا، وهم: مهند لاشين، زلاكة، محمد فتحي، محمد إبراهيم، وكريم العراقي.

وأبدى حمزة استغرابه من رحيل يوسف أوباما عن الزمالك، متسائلًا:"هل تعاقد النادي مع لاعبين بمواصفات أوباما أو يمكنهم تعويضه؟".

وأشار إلى أنه كان من الأفضل بقاء مصطفى شلبي، إذ لم يضم الزمالك لاعبًا بنفس قيمته الفنية.

وعن الصفقات الجديدة، انتقد حمزة أداء بعض اللاعبين الأجانب مثل شيكو بانزا وبينزيرا، موضحًا أن إشادة البعض بهم قد تكون بسبب انخفاض مستوى اللاعبين المحيطين بهم، مؤكدًا: "هؤلاء ليسوا لاعبين سوبر."

وفيما يتعلق بالجانب الإداري، أعرب حمزة عن دهشته من تعيين جون إدوار مديرًا رياضيًا بالنادي، قائلًا: "كنت أتوقع أن يكون مديرًا للتعاقدات فقط، فهو إداري وليس مختصًا بالنواحي الفنية أو اختيار اللاعبين. تعيينه مديرًا رياضيًا أمر يثير الدهشة بالنسبة لي."