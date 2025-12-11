"مهددة بالنقل".. تحرك جديد لإنقاذ مباراة مصر وإيران من المثليين

إمام مسجد ليفربول يكشف: "محمد صلاح كان يصلي دون أن يزعجه أحد"

كشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، مستجدات حول مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026، بسبب شكوى الاتحاديين من أنشطة لدعم المثلية الجنسية.

وذكر التقرير، أن مسؤولي الفيفا قد يضطروا إلى نقل مباراة مصر وإيران، في دور المجموعات بكأس العالم، بسبب شكاوى من كلا البلدين من الفعاليات الخاصة لدهم المثليين.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة في سياتل، قررت تخصيص مباراة مصر وإيران، على ملعب لومين في 26 يونيو، لمجتمع المثليين والمتحولين جنسياً.

وأدان مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، القرار، وقال في بيان رسمي: "لقد اعترضنا نحن ومصر على هذا القرار، لأنه خطوة غير معقولة وغير منطقية تشير بشكل أساسي إلى دعم مجموعة معينة، ويجب علينا بالتأكيد معالجة هذه النقطة".

ومن جانبه، قال الاتحاد المصري لكرة القدم إنه أرسل خطاباً رسمياً إلى الأمين العام للفيفا ماتياس جرافستروم، يرفض فيه أي فعاليات مرتبطة بدعم مجتمع الميم خلال المباراة.

وعلى الرغم من الاعتراضات، أكد منظمو فعاليات سياتل أنهم "يمضون قدماً كما هو مخطط له" في أنشطة برايد في المدينة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هناك فرصة لنقل مباراة أخرى بين دول مختلفة لتحل محل لقاء مصر وإيران، وقد تكون مباراة نيوزيلندا وبلجيكا، من نفس المجموعة.

