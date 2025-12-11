بعد تأثيرها على قبرص واليونان.. هل تتأثر مصر بـ"العاصفة بايرون"؟

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حقيقة تأثير العاصفة "بايرون" على الطقس في مصر.

وقال الدكتور محمود القياتي، إن العاصفة "بايرون" في أصلها منخفض جوي تشكل فوق اليونان وقبرص، قبل أن يتحرك تدريجيًا نحو بلاد الشام.

وأضاف "القياتي"، في تصريحات لمصراوي، أن قوة المنخفض الجوي بدأت تتراجع مع انتقاله شرقًا، ليتحول إلى منخفض جوي متعمق يؤثر على دول الشام.

وأوضح أن تأثير المنخفض على بلاد الشام يتمثل في أمطار غزيرة ورعدية، ومع الطبيعة الجبلية لتلك المناطق تتزايد فرص تكون السيول، إضافة إلى نشاط كبير في سرعات الرياح، لكنها لا تصل إلى حد العاصفة.

وأشار إلى أن السحب الرعدية المصاحبة للمنخفض عادًة ما تتسبب في هبات رياح هابطة قوية تؤدي إلى نشاط ملحوظ للرياح وانخفاض في درجات الحرارة.

وعن تأثير "بايرون" على مصر، أكد "القياتي" أن البلاد تتأثر فقط بأطراف المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا، ما ينتج عنه فرص لأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، بينما تكون فرص الأمطار على القاهرة الكبرى خفيفة وبشكل عشوائي.

وأشار إلى أن المنخفض يفقد جزءًا كبيرًا من قوته عند اقترابه من السواحل، إذ يظل متعمقًا أثناء وجوده فوق البحر، لكنه يضعف تدريجيًا كلما اقترب من اليابسة.