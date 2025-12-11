إعلان

"سُكر وفعل فاضح على الطريق".. ماذا قالت المحكمة بواقعة فيديو المحور؟

كتب : أحمد عادل

01:33 م 11/12/2025

محاكمة تعبيرية

أسدلت محكمة جنح كرداسة الستار عن أسباب حكمها على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"واقعة الفعل الفاضح أعلى محور 26 يوليو" بالحبس لمدة سنتين مع الشغل.

وجاء في حيثيات الحكم أن المحكمة اطمأن ضميرها لما جرى في جلسات المحاكمة وأدلة إدانة المتهمين "أحمد وسلمى وشهد وحسن" وشهادة شهود الإثبات في الواقعة، حيث إن المتهم الأول ارتكب فعلًا مخلًا بالحياء في الطريق العام بأن عانق فتاة داخل السيارة، كما أنه أحدث إصابة المجني عليه مصور الواقعة وأحرز أداة "رافع سيارة".

وتابعت الحيثيات أن المتهمين تواجدوا في مكان عام في حالة سُكر، وقاموا باستعراض القوة وسب المجني عليه مصور الواقعة وتوجيه عبارات وإشارات خادشة له، بالإضافة إلى إتلاف سيارته.

ولهذه الأسباب قضت المحكمة بحبس جميع المتهمين لمدة سنتين مع الشغل وتعويض مدني 100 ألف جنيه للمجني عليه، كما عاقبت المتهم الأول بالحبس 6 أشهر عن تهمة ارتكاب فعل مخل بالحياء، بالإضافة إلى حبسه 6 أشهر أخرى وتغريمه 10 آلاف جنيه لإحداث إصابة المجني عليه.

وانتهت المحكمة إلى براءة المتهم الخامس، مصور الواقعة، من اتهامات إحداث إصابة المتهم الأول وإتلاف سيارته، لعدم كفاية الأدلة بحقه.

