معرض فني لعرض تجارب المبدعين في الأقصر -صور

شهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، افتتاح المعرض الفني "تجربة شخصية"، الذي أقيم بقصر ثقافة الأقصر، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وذلك بحضور الدكتور أحمد حمدي وكيل كلية الفنون الجميلة بالأقصر لشئون التعليم والطلاب، وحسين محمد النوبي مدير فرع ثقافة الأقصر.

ينفذ المعرض تحت رعاية محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة، وإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ومن خلال الإدارة العامة للفنون التشكيلية برئاسة فيفيان البتانوني، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة الأقصر، ضمن فعاليات مشروع المعارض الطوافة، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى تنشيط الحركة التشكيلية بالأقاليم.

يشارك في المعرض عشرون فنانا وفنانة من طلاب كلية الفنون الجميلة بالأقصر، ومن الفنانين المتميزين من أبناء محافظة الأقصر، يقدمون خلال المعرض مجموعة من الأعمال الفنية التي تعكس تجاربهم الذاتية برؤى وأساليب متنوعة.

ويأتي المعرض استكمالا لسلسة معارض "تجربة شخصية" التي تنظمها هيئة قصور الثقافة لاتاحة الفرصة للفنانين المتميزين والتلقائيين لعرض أعمالهم الإبداعية في جميع محافظات الجمهورية، وتستمر فعاليات المعرض حتى 20 ديسمبر الجاري.

ومن جانبه أشاد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، بالمستوى الفني المتميز للمعرض، مؤكداً أن الأعمال المعروضة تعكس تنوعاً وإبداعاً استثنائياً من أبناء الأقصر، سواء الفنانون المتميزون أو التلقائيون، مما يؤكد أن المحافظة تمتلك نماذج فنية متميزة تحتاج إلى هذا النوع من المنصات الثقافية لدعمها وإبرازها، مؤكدا على اهتمام الدولة بدعم هذه المواهب وإثراء المشهد التشكيلي في الأقاليم بما يساهم في بناء الوعي الفني والجمالي لدى الجمهور الأقصري.