إيلون ماسك يكشف أسوأ الاختراعات التي أفسدت عقول البشر "فيديو"

كشف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، صاحب أكثر الشركات شهرة حول العالم، نظرته للذكاء الاصطناعي، مؤكدا أنه رغم تقدمه التكنولوجي الكبير وإثارة اهتمام الكثيرين حول العالم، إلا أنه لا يفضل تقدم الذكاء الاصطناعي بالوتيرة السريعة أو استبدال الروبوت بالبشر.

جاء ذلك خلال بودكاست مع كيتي ميلر مساء الثلاثاء على يوتيوب، حيث كشف ماسك عن رأيه في أكثر الاختراعات الحديثة التي جعلت البشر في وضع أسوأ، وأوضح قائلا: "أعتقد أنها الفيديوهات القصيرة"، في إشارة إلى مقاطع تيك توك وإنستجرام ويوتيوب القصيرة.

وأضاف إيلون ماسك أثناء حديثه، أن هذه المقاطع المصورة القصيرة "أفسدت عقول البشر" و"عفنت" تفكيرهم، وفق تعبيره.

وسائل التواصل وتشتت الانتباه

تأتي تصريحات ماسك في وقت تتجه فيه عدة دول حول العالم إلى وضع ضوابط على منصات التواصل الاجتماعي، إذ منعت أستراليا أمس الأربعاء في خطوة رسمية، من هم دون سن الـ16 من استخدام جميع أنواع وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعلنت شركة إكس، المملوكة لماسك، التزامها بالحظر الأسترالي، مشيرة في بيان إلى أن القرار ليس خيارها، بل متطلبات القانون الأسترالي، حيث كانت "إكس" آخر منصة من بين عشر منصات شملها القرار، لتحدد كيفية تنفيذ الحظر.

وفي السياق ذاته، أظهرت دراسة حديثة أن زيادة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لدى الأطفال قد تضر بمستويات تركيزهم وتساهم في ارتفاع حالات اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD).

ووجد الباحثون في معهد كارولينسكا بالسويد وجامعة الصحة والعلوم في أوريغون بالولايات المتحدة أن الأطفال يقضون في المتوسط يوميًا 2.3 ساعة في مشاهدة التلفزيون أو مقاطع الفيديو عبر الإنترنت، و1.4 ساعة على وسائل التواصل الاجتماعي، و1.5 ساعة في لعب ألعاب الفيديو.

وبينت الدراسة أنه لم يتم العثور على رابط بين أعراض اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه وألعاب الفيديو أو مشاهدة التلفزيون، بينما ارتبط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على مدى فترة زمنية بزيادة أعراض التشتت لدى الأطفال.

وأكد الباحثون أن حجم التأثير صغير على المستوى الفردي، لكنه قد يكون له عواقب كبيرة على مستوى السكان إذا تغير السلوك بشكل جماعي.