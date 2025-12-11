طلاب جامعة الملك سلمان في رحلة استكشافية بمدينة دهب

محافظ أسوان: رصدنا خروقات بسيطة في الانتخابات وتعامل الأمن كان سريعًا -فيديو

نظّم فرع جامعة الملك سلمان بمدينة رأس سدر بجنوب سيناء، اليوم الخميس، رحلة للطلاب بمدينة دهب، ضمن الأنشطة الهادفة إلى تشجيع على السياحة الداخلية بين الشباب.

وتعرّف الطلاب خلال الرحلة على أبرز المعالم الطبيعية والسياحية في دهب، واستمتعوا بأجوائها الفريدة وطبيعتها الخلابة، إلى جانب الاطلاع على تاريخ المدينة وتراثها المميز، مما أسهم في تعزيز تقديرهم لأهميتها السياحية.

وأوضحت إدارة الجامعة، أنه جرى تنظيم هذه الرحلة ضمن سلسلة من الفعاليات التي تحرص الجامعة من خلالها على دعم التجارب الميدانية، وترسيخ الانتماء الوطني، وتشجيع الطلاب على استكشاف المقاصد السياحية المصرية ودعم السياحة الداخلية.

وأشارت إلى أن الجامعة تهتم بتوسيع آفاق الطلاب، وتعريفهم بجمال سيناء، وتعزيز ارتباطهم بالمكان وتراثه الفريد.