وكيل تعليم جنوب سيناء يشيد بنظام البكالوريا -صور

كتب : رضا السيد

01:27 م 09/12/2025
قال عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن نظام شهادة البكالوريا يمنح الطلاب أدوات تعليمية متقدمة تؤهلهم بصورة أفضل للمرحلة الجامعية، مؤكدًا أن هذا النظام يُعد خطوة مهمة لتطوير مهارات الطلاب وقدراتهم البحثية.

وأكد أن الوزارة تعمل على تعزيز مهارات الطلاب في لغات البرمجة وتنمية روح الابتكار واستخدام الأدوات الرقمية الحديثة، موضحًا أن مهارات الذكاء الاصطناعي أصبحت من أكثر المهارات المطلوبة عالميًا، وأن دمجها في المناهج يُعد خطوة محورية في تطوير التعليم المصري وتزويد الطلاب بمهارات المستقبل.

جاء ذلك خلال جولته بإدارة طور سيناء التعليمية ، اليوم الثلاثاء، والتي تضمنت زيارة لمدرسة الشهيد محمود ناجي الثانوية العسكرية، مدرسة رفاعة الطهطاوي الابتدائية.

وأجرى وكيل الوزارة، حوارًا مع طلاب الصف الأول الثانوي بشأن نظام البكالوريا، مشيرًا إلى أنه يوفر فرصًا متعددة للاختبارات ومسارات تعليمية متنوعة، تُسهم في تنمية مهارات التفكير والتحليل والبحث لدى الطلاب.

كما ناقش الطلاب في مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي المدرجة ضمن المناهج المطوّرة، واستمع لآرائهم حول محتوى منصة "كيريو" ومدى استيعابهم لها، و أكد الطلاب سهولة المحتوى وتوافقه مع قدراتهم، مشيرين إلى أنهم أتمّوا مستويات متقدمة على المنصة.

واطّلع وكيل الوزارة على نسب حضور الطلاب وكراسات التقييم الأسبوعية، ووقف على مستوى الطلاب في مهارات القراءة والكتابة بمدرسة رفاعة الطهطاوي الابتدائية، مؤكدًا أنه سيجري متابعة المدرسة بشكل دوري لضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة.

