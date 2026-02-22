موعد مباراة ليفربول ونوتنجهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على نيوكاسل

يلاقي فريق ليفربول نظيره نوتنجهام فورست اليوم الأحد الموافق 22 فبراير، ضمن مواجهات الجولة الجولة السابعة والعشرين في الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول ونوتنجهام في تمام الساعة الرابعة مساء، وتقام المباراة على ملعب سيتي جراوند معقل نوتنجهام.

وتنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1"

ترتيب ليفربول ونوتنجهام في الدوري الإنجليزي

يدخل ليفربول المباراة وهو يحتل المركز السادس برصيد 42 نقطة، بينما يدخل نوتنجهام فورست المباراة وهو يحتل المركز السابع عشر بجدول الترتيب برصيد 27 نقطة.

