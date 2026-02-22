مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
16:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
17:15

ليفانتي

الدوري الإسباني

فياريال

- -
22:00

فالنسيا

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
19:00

بارما

جميع المباريات

موعد مباراة ليفربول ونوتنجهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

كتب : محمد عبد السلام

05:00 ص 22/02/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    مباراة ليفربول ونيوكاسل (6) (1)
  • عرض 10 صورة
    مباراة ليفربول ونيوكاسل (8) (1)
  • عرض 10 صورة
    مباراة ليفربول ونيوكاسل (4) (1)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (6)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (2)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (1)
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة ليفربول وكارباج أغدام (4) (1)
  • عرض 10 صورة
    مباراة ليفربول ومارسيليا (4) (1)
  • عرض 10 صورة
    ليفربول

يلاقي فريق ليفربول نظيره نوتنجهام فورست اليوم الأحد الموافق 22 فبراير، ضمن مواجهات الجولة الجولة السابعة والعشرين في الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول ونوتنجهام في تمام الساعة الرابعة مساء، وتقام المباراة على ملعب سيتي جراوند معقل نوتنجهام.

وتنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1"

ترتيب ليفربول ونوتنجهام في الدوري الإنجليزي

يدخل ليفربول المباراة وهو يحتل المركز السادس برصيد 42 نقطة، بينما يدخل نوتنجهام فورست المباراة وهو يحتل المركز السابع عشر بجدول الترتيب برصيد 27 نقطة.

