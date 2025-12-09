طوارئ في كفر الشيخ لمواجهة الطقس السيئ.. وتوجيهات عاجلة

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، رفع حالة الطوارئ في جميع المدن والمراكز، استجابةً للتحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية التي تفيد بتعرض البلاد، ومن بينها المحافظة، لموجة من عدم الاستقرار الجوي.

وتفعيلًا لخطة المواجهة، عممت غرفة العمليات تعليمات مشددة لرؤساء المدن والمراكز، بناءً على توجيهات محافظ كفر الشيخ، اللواء دكتور علاء عبد المعطي، تقضي برفع درجة الاستعداد القصوى لكافة العناصر البشرية والمادية.

وشدد المحافظ على ضرورة "التعامل اللحظي" فور سقوط الأمطار، مع إلزام الجهات المعنية بإخطار غرفة العمليات بتطورات حالة الطقس على مدار الساعة.

وتضمنت حزمة التوجيهات استنفار فرق التدخل السريع التابعة لشركتي الكهرباء والمياه، وتوزيع المعدات والمركبات في النقاط الساخنة للتعامل الفوري مع أي تجمعات للمياه.

كما أكدت التعليمات على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي تغيرات طارئة في الأحوال الجوية إلى مركز سيطرة الشبكة الوطنية، لضمان سرعة الاستجابة والسيطرة على الموقف.