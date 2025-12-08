تسليم جوائز التميز الوطنية للصحافة - (صور)

نظمت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، اليوم الاثنين، احتفالية موسعة بمقر الهيئة، بحضور عدد من أعضاء الهيئة وقيادات المؤسسات الصحفية القومية وكبار الكتاب، وذلك لتسليم جوائز النسخة الأولى من مسابقة التميز الصحفي والتى حملت اسم الكاتبة الصحفية القديرة "سناء البيسي".

حضر الاحتفالية علاء ثابت، وكيل الهيئة، عمرو الخياط، أسامة أبو باشا، د. سامح محروس، أعضاء الهيئة، مروة السيسى الأمين العام، د. أحمد مختار، مستشار الهيئة للاستثمار، وليد عبدالعزيز، رئيس شركة أخبار اليوم للاستثمار.

قدم الاحتفالية الإعلامي حمدي رزق، عضو الهيئة، مؤكدا أن المسابقة شهدت إقبالا كبيرا وتميزا في الأعمال المقدمة وتكشف عن مجهود كبير للزملاء في مؤسساتهم وإصدارتهم، وعن التطور المتلاحق في المحتوى الصحفي المقدم في الإصدارات الصحفية القومية بمختلف فنون العمل الصحفي المتنوعة.

في البداية رحب المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة بالحضور، وعبر عن سعادته الغامرة بتنظيم هذه الاحتفالية لتسليم جوائز النسخة الأولى من مسابقة التميز الصحفي والتي أطلقتها الهيئة دعما للمواهب والكوادر الصحفية المتميزة وتحفيزًا لأبناء المهنة على المزيد من الإبداع والابتكار وتكثيف الجهود كلا في نطاق عمله وتخصصه.

وقال الشوربجي: دائما نراهن على قوة وقدرة صحافة مصر القومية، مؤسسات وإصدارات وموارد بشرية متميزة؛ على مجابهة التحديات والدفاع عن الوطن ومؤسساته وقضاياه وأولوياته، وأكد أن الهيئة بذلت مجهودا كبيرا جدا للحفاظ على الصحافة القومية، وقال: تولينا المسئولية قبل نحو 5 سنوات وكان الوضع صعبا جدا حيث واجهنا تحديات على كافة المستويات، صحفيا، إداريا وماليا، وضعنا إستراتيجية لتطوير المحتوى الصحفي فضلا عن تحديث المواقع الإلكترونية وإنشاء البوابات وتطوير منظومة عمل السوشيال ميديا وتم الاستعانة بمتخصصين في هذا الشأن، وسيشهد هذا الملف تطويرا كبيرا خلال الفترة المقبلة.

وأشار الشوربجي إلى أن الوضع المالي والإداري بالمؤسسات كان يواجه مشاكل كثيرة، موضحا أن صناعة الصحافة مكلفة جدا، وتضاعفت التحديات مع الأزمات العالمية العابرة للحدود بدءا من جائحة كورونا وما تبعها من أحداث دولية، وأكد أنه بتعاون الجميع تم ضبط الموقف المالي والإداري، وتم عقد الجمعيات العمومية المتأخرة منذ 2012، حتى وصلنا خلال هذه الفترة إلى مناقشة ميزانيات 2023 و2024 ، كما تم إقرار العمل بالميزانيات المجمعة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن احتفالية اليوم لإصدارات وزملاء أعزاء وقامات صحفية تميزت في عملها واستحقت الفوز في هذه المسابقة، وفق قواعد ومعايير مهنية، في إطار توجه الهيئة الوطنية للصحافة واستراتيجيتها لتطوير المحتوي الصحفي وحفز الجهود وتقدير المواهب وخلق روح المنافسة المهنية الشريفة بين أبناء الصحف القومية، فضلا عن التطوير الإداري وتقدير الزملاء المتميزين إداريا وعماليا.

وأكد أن صحافة مصر القومية غنية بخبراتها وأقلامها الوطنية الكبيرة، مقدما الشكر للكاتبة الصحفية الكبيرة سناء البيسي، وأكد أن الهيئة أطلقت النسخة الأولى من مسابقة التميز الصحفي باسمها عرفانا بدورها الصحفي المتميز واحتفاء بتاريخها المهني.

كما قدم رئيس الهيئة الشكر للمؤسسات والإصدارات والزملاء الفائزين في المسابقة؛ ولجنة التقييم التي بذلت جهودا كبيرة في أعمالها، متمنيا دوام التقدم والرقي والازدهار؛ ووجه دعوة عامة للزملاء في جميع المؤسسات الصحفية القومية بتكثيف الجهود والعمل والتكاتف والإبداع والابتكار كلا في مجاله وقال: النسخة الثانية من الجائزة تنتظر كل مبدع ومجتهد.. والقادم أفضل.

من جانبها، عبرت الكاتبة الصحفية الكبيرة سناء البيسي عن سعادتها الغامرة بالتواجد في الهيئة الوطنية للصحافة وتكريمها باطلاق اسمها على النسخة الأولى للجائزة، وقالت: كل الشكر والتقدير للمهندس عبدالصادق الشوربجي وأعضاء الهيئة ولجنة التقييم، واختتمت قائلة: الصحافة مهنة عظيمة ورسالة، والهيئة الوطنية للصحافة أنصفتني بعد 65 سنة صحافة "إيه اليوم الحلو ده".

بينما عبر الكاتب الصحفي سمير مرقص، عن سعادته بتكريم الهيئة الوطنية للصحافة، مثمنا إطلاق الهيئة لهذه المسابقة المهمة التي تمنح أملا جديدا للكتاب ودعما أكبر للمفكرين، وتشجيعا وتحفيزا للمتميزين على بذل أقصى الجهود والابتكار، متمنيا الحرص على تنظيم هذه المسابقة سنويا وتوسيع مجالاتها وفنونها الصحفية لمنح فرص أكبر للمتميزين.

ووجه د. محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، الشكر للهيئة الوطنية للصحافة على تنظيم المسابقة، ومعبرا عن سعادته بتكريم الزملاء من المؤسسة، مشيرا إلى أن الهيئة تبذل جهود مضاعفة مع المؤسسات الصحفية القومية على جميع المستويات صحفيا وماليا وإداريا، وحصدت المؤسسات ثمار هذا التطوير ولا تزال، وتعهد بتكثيف جهود التطوير والتحديث لتحسين الأوضاع أكثر وأكثر.

وعبر الفائزون عن سعادتهم الغامرة بتكريمهم في الهيئة الوطنية للصحافة، وأشادوا بفكرة الهيئة لاطلاق مسابقة لأبناء المؤسسات القومية، تحفيزا وتشجيعا للاستمرار في العمل الدؤوب والمتواصل.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للصحافة، اعتمدت نتيجة مسابقة التفوق الصحفي في دورتها الأولي وتم إعلان أسماء الفائزين في أقسامها العشرة، وتقرر إطلاق اسم الكاتبة الكبيرة ( سناء البيسيي ) علي هذه الدورة عرفانا بدورها الصحفي واحتفاء بتاريخها المهني، واستحداث جائزة خاصة بتغطية افتتاح المتحف المصري الكبير التي تألقت فيها الصحف القومية ( يوميا وأسبوعيا وجرائد ومجلات ) ما كان محل إشادة واحتفاظ، واستقر مجلس إدارة الهيئة علي تخصيص جائزة تليق بالحدث ، وفازت بها صحف ( الأهرام ، الأخبار ، الجمهورية ، الأهرام أبدو، الأهرام ويكلي جريدة أخبار اليوم ووكالة أنباء الشرق الأوسط) قسمة بين الصحف المذكورة تثمينا لجهد الصحافة القومية في تغطية الحدث الكبير.

- مسابقة افضل مطبوعة متطورة

* مجلة الأهرام الاقتصادى

* مجلة الأهرام العربي

* ⁠مجلة روزاليوسف

- مسابقة أفضل اخراج صحفى

* مجلة البيت (نصف الدنيا).

* مجلة الديموقراطية

- مسابقة افضل عمود صحفى

* دكتور أسامة الغزالي حرب ( الأهرام )

* الكاتب الصحفي جلال عارف (أخبار اليوم)

* احمد عبد التواب (الأهرام)

- مسابقة افضل مقال :

* الكاتب الصحفي حلمي النمنم ( المصور)

* الدكتورة نيفين مسعد ( الأهرام)

* الدكتور سمير مرقص ( الأهرام)

* الكاتب الصحفي علي السيد ( الأهرام)

* ⁠الاستاذ محمد هانى (روزاليوسف)

- مسابقة افضل كاريكاتير

* هانى شمس (مجلة آخر ساعة)

* خضر حسن (مجلة صباح الخير)

- مسابقة افضل صورة صحفية

اسماعيل جمعة (الاهرام)

- مسابقة افضل تحقيق صحفى

* معاناة مرضى السرطان / مى هارون (مجلة اكتوبر)

* توقفوا عن اطعام حيوانات الشوارع / هاجر صلاح (الأهرام)

* النصب على مواهب مصر ( محمود شوقى (مجلة الأهرام الرياضى)

- مسابقة افضل تغطية صحفية

* مهمة فى قعر البحر / علاء عبد الحسيب ( الاهرام التعاونى)

* جريمة هزت الرأى العام فى دلجا ( مهاب موريس المناهرى ( الجمهورية)

- جائزة العامل المثالي حظي بها / صلاح أحمد الديب من مؤسسة روزاليوسف ..رئيس قسم ( البلاماج ) الأوفست لكفاءته ومهنيته وإخلاصه ودماثة خلقه ومحبة زملائه

- جائزة الإداري المثالي حظي بها المحاسب / محمود الديب من ماليات مؤسسة أخبار اليوم، ومشهود له بالكفاءة والأمانة وحسن الخلق

