"من ألطف الممثلات".. محمد إمام يعلن انضمام ميرنا جميل لمسلسل "الكينج"

أعلن الفنان محمد إمام إنضمام الفنانة ميرنا جميل لفريق عمل مسلسل "الكينج" المقرر عرضه في رمضان 2026.

ونشر إمام صورة تجمعه بـ ميرنا من كواليس "الكينج"، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "تقريباً دي أغرب قصة حب هتشوفوها في مسلسل عربي، الجميلة والذيذة ميرنا جميل في دور هدي، من ألطف الممثلات اللي اشتغلت معاهم".

وأضاف: "استنونا لأول مرة مع بعض في مسلسل الكينج،رمضان 2026 إن شاء الله على ام بي سي مصر وشاهد".

أبطال مسلسل "الكينج"

مسلسل "الكينج"، من بطولة الفنان محمد إمام، الفنانة حنان مطاوع، الفنان مصطفى خاطر ، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

شارك محمد إمام في موسم رمضان 2024، بتقديم بطولة مسلسل "كوبرا"، وضم، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبدالمغني، محمود البزاوي، أحمد عبدالحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسى، هشام إسماعيل، محسن منصور، وكزبرة وتأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج أحمد.

اقرأ أيضا..

إلهام شاهين وليلى علوي.. 8 صور لـ نجوم الفن في فعالية "نيتفليكس" بمهرجان البحر الأحمر

مهرجان البحر الأحمر السينمائي يعرض فيلم تارانتينو "اقتل بيل: العلاقة الدموية الكاملة"