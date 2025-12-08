إعلان

الكرملين: لم يتم إبلاغنا بنتائج اتصالات أمريكا وأوكرانيا حتى الآن

كتب-عبدالله محمود:

10:19 م 08/12/2025

دميتري بيسكوف

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، أنه لم يتم إبلاغ روسيا بنتائج الاتصالات الأمريكية الأوكرانية حتى الآن.

وأكد متحدث الكرملين، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن الاتصالات بين روسيا وأمريكا مستمرة، على الرغم من عدم استئناف المناقشات.

وأوضح أن إزالة النقاط الخلافية بين روسيا والولايات المتحدة قد تفتح آفاقا لاستعادة العلاقات الثنائية.

وفي وقت سابق، وأشادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بوثيقة الأمن القومي الأمريكي الجديدة التي نشرها موقع البيت الأبيض صباح يوم السبت الماضي.

وقالت زاخاروفا، في بيان لها اليوم الاثنين، إن الوثيقة الجديدة تعد خطوة إيجابية نحو أرضية مشتركة بين روسيا وأمريكا، مؤكدة أنه ستشكل أساسا للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية.

وأوضحت أنه على الرغم من الدفاع الصارم عن مصالح أمريكا في الاستراتيجية، إلا أن الوثيقة تسمح بالبحث عن أرضية مشتركة مع روسيا، حيث ترسي أسس إيجاد سبل لحل النزاع سلميا.

دميتري بيسكوف أوكرانيا روسيا أمريكا الكرملين

