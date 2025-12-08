عمرو أديب بعد تقرير "أكسيوس": إسرائيل عدو تولع بالغاز بتاعها

علق الإعلامي عمرو أديب على تقرير "أكسيوس" الأمريكي الذي تناول رغبة واشنطن في عقد قمة بين الرئيس السيسي ونتنياهو وإحياء صفقة غاز بقيمة 35 مليار دولار.

وقال خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، إن التقرير أشار إلى وجود "فتور" لدى الرئيس السيسي تجاه اللقاء لأسباب كثيرة تتعلق بما حدث في غزة ومحور فيلادلفيا، مؤكدًا أن الموقف المصري حافظ على أهدافه الواضحة المتمثلة في الأمن القومي والموقف الإنساني.

وأضاف أديب: "كل ما بيطرح هذا الأمر بفكر.. انت إزاي ممكن يبقى عندك هذه العلاقة مع حد هو في المحصلة النهائية عدو؟".

وأوضح أن مصر تحترم اتفاقية السلام واستعادت أرضها، لكن الشعب المصري "بالنسبة لنا إسرائيل عدو طبعًا"، معتبرًا أن العلاقة يجب أن تقتصر على الالتزام بالاتفاقية والحدود دون تجاوز.

كما تساءل الإعلامي عن منطق الاعتماد على الغاز الإسرائيلي الذي يمثل أكثر من 10-15% من احتياجات مصر، معلقًا: "طب ما تستغنى عنه يا أخي.. إسرائيل تولع بالغاز بتاعها".

وأكد أن دخول مصر في هذه الصفقة لا يمثل ضرورة استراتيجية، مشيرًا إلى أن الغاز الإسرائيلي ليس هو الخيار الوحيد أو الأرخص على الإطلاق.

وأشار الإعلامي عمرو أديب إلى التعامل المصري "الراقي جدًا" مع الملفات الإقليمية الحساسة، قائلاً: "المفاتيح بتاعت المنطقة دي كلها أو جزء كبير منها في إيد المصري".

ولفت إلى عمل الأجهزة المصرية على دفع اتفاق تبادل الأسرى والجثث وتنفيذ بنود الهدنة، مؤكدًا أن هذه المعاملة المهنية والحكيمة هي مصدر القوة الحقيقية لمصر وليس العلاقات الاقتصادية القسرية مع الجانب الإسرائيلي.