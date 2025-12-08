فاكهة الأغنياء.. مهندس يكشف سر زراعة "الكافيار": الكيلو بـ 3500 جنيه

الشرقية – ياسمين عزت

في خطوة مذهلة لعالم الزراعة النادرة في مصر، نجح المهندس الزراعي محمد عطية في زراعة "ليمون الكافيار" الاستوائي، الذي كان يُستورد سابقًا بأسعار خيالية، في محافظة الشرقية. هذه الفاكهة الحمضية الفريدة، التي تشبه حبات الكافيار في شكلها ومذاقها، أصبحت متاحة الآن محليًا، وتتميز بفوائد صحية متعددة، بدءًا من تعزيز المناعة وصولًا للعناية بالبشرة والشعر، لتصبح ليس مجرد فاكهة، بل استثمارًا مربحًا وأسلوب حياة صحي في آن واحد.

الفرق بين الليمون الكافيار والليمون العادي

قال المهندس الزراعي محمد عطية، المتخصص في زراعة الفواكه النادرة والاستوائية ومالك أحد أهم المشاتل الزراعية في محافظة الشرقية، في حديث خاص لـ"مصراوي"، إنه تمكن من زراعة الليمون كافيار باهظ السعر في التكلفة والمبيعات.

وأوضح عطية أن الليمون كافيار نبات حمضي يجمع بين الطعم الحلو واللاذع، يشبه أصابع اليد، ويعرف باسم "الكافيار" لأنه من الداخل يشبه حبيبات كافيار الأسماك.

وأضاف أن الليمون كافيار يتفوق على الليمون العادي من حيث المواصفات، فهو ذو رائحة قوية وفوائد صحية وغذائية متعددة. يدخل في مستحضرات التجميل والأدوية، ويُستخرج من قشرته زيوت طبيعية هامة تُستخدم لأغراض متنوعة، كما يستخدم في المطاعم والفنادق الفاخرة في إعداد الوجبات الغذائية.

أهمية زراعة الليمون كافيار محليًا

وأشار المهندس محمد عطية إلى أنه نجح في زراعة الليمون كافيار من خلال الشتلات والأشجار، مشيرًا إلى أهمية الإكثار منه بدلاً من استيراده بمبالغ مالية مرتفعة. كما يعتبر مصدر ربح للمزارع عند زراعة مساحات كبيرة منه، بالإضافة إلى فائدته في المساحات الصغيرة للاستخدام الشخصي.

وأكد أنه يمكن زراعة الليمون كافيار بسهولة في مناخ وتربة مصر، حيث يجود في جميع أنواع التربة تقريبًا (الخفيفة والطينية والمختلطة والرملية) بشرط عدم ملوحة التربة، ويمكن زراعته عبر الشتلات أو التطعيم.

طرق الزراعة والإكثار

أوضح عطية أن زراعة الليمون كافيار سهلة رغم ارتفاع تكاليف البداية عند شراء الشتلات وتجهيز التربة لأول مرة. وأضاف أنه بدأ زراعته في مصر منذ حوالي 8 سنوات، وانتشر بسبب استخدام طريقة التطعيم.

يمكن شراء الشتلات من المشاتل الزراعية بسعر يبدأ من 200 جنيه للعود، وزراعتها في القصاري ثم نقلها للتربة. كما يمكن زراعته على أسطح المنازل، الشرفات، أو الحدائق. وتعيش الشجرة نحو 35 عامًا.

إنتاجية الشجرة والأسعار

في العام الأول من عمرها، تنتج الشجرة حوالي نصف كيلو من ثمار الليمون الكافيار، ثم تزيد الإنتاجية تدريجيًا لتصل إلى 10 كيلو ثمار مع تقدم عمر الشجرة.

يصل سعر الكيلو للمستهلك في الأسواق من 1500 إلى 3500 جنيه، ويتنوع بين ألوان الأحمر والأسود والأخضر، ويباع في الأسواق الكبيرة والهايبرماركت.

الفوائد الصحية لليمون الكافيار

أوضح المهندس محمد عطية أن لليمون الكافيار فوائد صحية جمة، فهو غني بفيتامين C الذي يعزز المناعة، ويحسن امتصاص الحديد، ويحافظ على صحة الجلد، كما يمتاز بخصائص مضادة للأكسدة، ويعزز الهضم، مفيد للبشرة والشعر، يساعد على تخفيف الوزن، ويعزز امتصاص الكالسيوم، ليصبح بمثابة "صيدلية طبيعية" في حد ذاته.