إعلان

رئيس قناة السويس: عرضنا على صندوق النقد خططًا لتعويض تراجع عبور السفن

كتب : داليا الظنيني

12:25 ص 09/12/2025

الفريق أسامة ربيع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن زيارة بعثة من صندوق النقد الدولي للهيئة لمتابعة أدائها الاقتصادي.


وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم ببرنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة "ON": "بعثة من صندوق النقد الدولي زارت قناة السويس مؤخرًا في إطار متابعة أداء الهيئة باعتبارها هيئة اقتصادية كبرى ضمن مؤسسات الدولة"، موضحًا أن الزيارة هدفت للتعرف على سير العمل وحركة السفن على أرض الواقع.


وأضاف "ربيع"، أنه قدم للبعثة عرضًا تفصيليًا عن الخدمات الجديدة التي أطلقناها بعد أحداث البحر الأحمر، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة القناة وجاذبيتها أمام خطوط الملاحة العالمية.


وتابع أن الزيارة كانت فرصة مهمة للوقوف على الحقائق الكاملة حول أداء الممر الملاحي الحيوي.


واستعرض رئيس هيئة قناة السويس أمام البعثة الخطط الطموحة لتوطين الصناعة داخل نطاق القناة وتطوير صناعات قائمة، بالإضافة إلى جهود التسويق لزيادة حصة الهيئة من العملة الصعبة.


وأكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الهدف الاستراتيجي هو "تحقيق دخل بالدولار يوازي العائد القادم من عبور السفن في قناة السويس".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رئيس قناة السويس صندوق النقد عبور السفن

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الرياضة يعد بحل أزمة أرض نادي الزمالك في هذا الموعد
تصدر اللاعب الأردني يزن النعيمات مهاجم منتخب الأردن والعربي القطري
حقيقة تعليق الدراسة غداً في المدارس بسبب حالة الطقس.. التعليم تحسم الجدل
عاجل- تعطيل الدراسة غدًا بهذه المحافظة
تحذير عاجل من محافظة الجيزة بشأن طقس الساعات المقبلة
السياحة تكشف حقيقة زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر
سعر الذهب اليوم في مصرينخفض بحلول التعاملات المسائية
أمطار على القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة