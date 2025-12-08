روجينا تنشر جلسة تصوير من مشاركتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

حرص عدد كبير من نجوم الفن المصريين والعرب والعالميين على حضور أحد أهم الأحداث الرياضية على مستوى العالم وهو سباق الفورمولا 1 في أبوظبي.



وشهدت مدرجات حلبة سباق فورمولا 1 ظهور طاغي وقوي لنجمات الفن المصريين، وهم ياسمين صبري، ياسمين عبدالعزيز، جيهان الشماشرجي.



وظهرت النجمات بإطلالات مميزة تحمل طابعها الخاص، مع اعتماد خيارات عصرية تتماشى مع أجواء الحدث الرياضي.



كما ظهر بعض النجوم العالميين،منهم جيسون ستاثام ونجم بوليود الهندي رانفير سينج، وجيسيكا شاستين، آنا دي أرماس، وكاتي بيري.



