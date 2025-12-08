4.6 مليون نخلة.. زراعة الوادي الجديد تنتهي من حصر النخيل

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، الانتهاء من حصر أشجار النخيل على مستوى المراكز الإدارية الخمسة بالمحافظة.

وأكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، الانتهاء من حصر النخيل على مستوى الزمام الزراعي بالمحافظة، والذي أسفر عن تسجيل 4 ملايين و656 ألفًا و377 شجرة نخيل مزروعة على مساحة 6122 فدانًا.

وأضاف "المرسي" أن الحصر كشف وجود 86 ألفًا و415 نخلة ذكور، و4 ملايين و569 ألفًا و962 نخلة إناث مثمرة، وأن زراعات المحافظة تضم 23 صنفًا من أصناف النخيل، أبرزها الصنف الصعيدي السيوي المميز لزراعات الوادي الجديد، إلى جانب 22 صنفًا آخر.

ولفت وكيل الوزارة إلى أن المديرية تتابع خلال الفترة الحالية - عقب انتهاء موسم الحصاد في أكتوبر الماضي - أعمال مكافحة سوسة النخيل الحمراء، خاصة وأن هذه الفترة تشهد عمليات تقليم ونظافة النخيل، وهي ظروف تساعد على انتشار الإصابة، وذلك بالتزامن مع تكثيف الندوات الإرشادية للمزارعين حول طرق المكافحة وتوفير جميع مستلزمات الوقاية.