سوريا تحيي الذكرى الأولى لسقوط الأسد.. الشرع يقود مراسم رسمية في دمشق

أحيا السوريون، اليوم الاثنين، الذكرى الأولى للإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، حيث تستعد البلاد لفعاليات احتفالية واسعة قد تشمل عروضًا عسكرية ومراسم رسمية.

وتشهد ساحة الأمويين المركزية في دمشق، التي اكتظت بالتجمعات الشعبية، وكذلك عدد من المناطق الأخرى، استعدادات مكثفة من قبل حلول الثامن من ديسمبر.

فرار الأسد إلى سوريا

وكان الأسد قد فرّ من سوريا إلى روسيا قبل عام، بعد أن تمكنت هيئة تحرير الشام بقيادة الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، من السيطرة على دمشق وإنهاء حكمه الذي استمر لأكثر من 13 عامًا، وتحول خلاله الصراع من حرب إلى انتفاضة واسعة ضده.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، أدى الشرع صلاة الفجر في الجامع الأموي بدمشق، مرتديًا الزي العسكري نفسه الذي ظهر به خلال الحملة العسكرية التي قادتها جماعته هيئة تحرير الشام، وتعهد الشرع ببناء "سوريا عادلة وقوية".

وحكمت عائلة الأسد، المنتمية للأقلية العلوية، البلاد لمدة 54 عامًا قبل الإطاحة بها، وأدت الحرب السورية، التي اندلعت عام 2011، إلى مقتل مئات الآلاف ونزوح ملايين السوريين، فيما لجأ نحو خمسة ملايين إلى دول الجوار.

عودة اللاجئين إلى دمشق

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوم الاثنين، إن نحو 1.2 مليون لاجئ عادوا إلى سوريا، بالإضافة إلى 1.9 مليون نازح داخلي، منذ سقوط الأسد، لكنها حذّرت من أن تراجع التمويل العالمي قد يعيق عودة المزيد منهم.

ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ستظل الاحتياجات الإنسانية في سوريا ملحّة خلال عام 2025، إذ يُتوقع أن يحتاج نحو 16.5 مليون شخص إلى المساعدات.