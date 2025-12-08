الكشف والعلاج مجانًا.. قوافل طبية تجوب قرى الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

انطلقت القوافل العلاجية الداعمة للمبادرات الرئاسية بوحدات عزب القصر والجديدة في مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، ضمن خطة تستهدف توسيع نطاق الخدمات الصحية المجانية والوصول بها إلى الأهالي في القرى والنجوع.

وأكد الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الإثنين، أن القوافل العلاجية تأتي تنفيذًا لتوجيهات الوزارة لدعم المبادرات الرئاسية، وحث المواطنين على الاستفادة من خدماتها المجانية، التي تهدف إلى الكشف المبكر والعلاج والمتابعة الدورية، في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للأهالي داخل مركز الداخلة وباقي مراكز المحافظة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن مديرية الصحة تنظر إلى القوافل العلاجية باعتبارها أحد الأدوات الفعالة لتقليل الفجوة الخدمية بين المناطق الحضرية والريفية، مع التركيز على الكشف المبكر عن الأمراض وتقديم الاستشارات الطبية والتثقيف الصحي، بما يتماشى مع أهداف المبادرات الرئاسية في تحسين مؤشرات الصحة العامة.

وأوضح "صبحي" أن القوافل تشمل توقيع الكشف في مختلف التخصصات، وصرف العلاج بالمجان، وإجراء الفحوصات اللازمة، فضلًا عن تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخل متخصص إلى المستشفيات تحت متابعة المديرية.

وأضاف وكيل الوزارة أن هذه المنظومة تضمن استمرارية الخدمة وعدم الاكتفاء بالكشف فقط، من خلال توفير مسارات إحالة واضحة للحالات الحرجة أو التي تتطلب إجراءات طبية متقدمة.