سعر الريال السعودي ينخفض في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

10:54 ص 08/12/2025

سعر الريال السعودي

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 8-12-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.6 جنيه للشراء، و12.66 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

بنك مصر: 12.6 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.66 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

بنك القاهرة: 12.6 جنيه للشراء، و12.66 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

بنك الإسكندرية: 12.64 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و12.67 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

البنك التجاري الدولي: 12.62 جنيه للشراء، و12.66 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

