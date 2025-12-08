كتب- محمد أبو بكر:

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اعتماد الأحوزة العمرانية المُحدَّثة لعدد ٨٣ قرية تابعة لمراكز منشأة القناطر، والبدرشين، والعياط، والحوامدية وجارٍ التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني والجهات المعنية لاعتماد قيود الارتفاع المقررة لهذه القرى تمهيدًا لاعتماد المخططات الاستراتيجية لها والعمل بموجبها وذلك في إطار جهود المحافظة لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة وتنظيم النمو السكاني والعمراني.

وأوضح "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الاثنين، أنه جارٍ إعداد الأحوزة العمرانية لعدد ٧٦ قرية تابعة لمراكز أوسيم وكرداسة والصف وأطفيح والواحات البحرية وأبو النمرس تمهيدًا لاعتماد المخططات الاستراتيجية.

وأضاف محافظ الجيزة، أنه تم اعتماد تحديث الحيز العمراني، وكذلك المخططين الاستراتيجي والتفصيلي لقريتي طناش ونزلة الزمر، إلى جانب تحديث الحيز العمراني لقرية جزيرة محمد.

وأكد المحافظ، أن اعتماد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية والأحوزة العمرانية يأتي في إطار جهود الدولة لتنظيم أعمال البناء والقضاء على العشوائيات ومنع البناء المخالف، والمساهمة في إحداث التنمية العمرانية والسكانية، وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨.

وأشار إلى مراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين وتحقيق التخطيط والتنمية العمرانية المستقبلية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، التي تحظى برعاية واهتمام القيادة السياسية لما لها من دور في تحسين جودة حياة المواطنين.

