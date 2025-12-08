تعطل خط 123.. إسعاف بني سويف يعلن أرقامًا بديلة للطوارئ

أعلن مرفق إسعاف بني سويف عن توفير أرقام بديلة للتواصل مع المواطنين في حالات الطوارئ، لحين عودة خط الإسعاف 123 للعمل بكامل طاقته، بعد تعرضه لعطل فني مفاجئ أثر على الخدمة في بعض المحافظات.

وأوضح الدكتور هاني همام، مدير مرفق إسعاف بني سويف، أنه تم تفعيل خطة انتشار على مدار الساعة تشمل تغطية جميع طرق ومحاور المحافظة، مع انتشار سيارات الإسعاف بنظام الانتشار الحر لضمان سرعة الاستجابة للبلاغات.

وأشار مدير المرفق إلى إمكانية الإبلاغ عن أي حالة طارئة عبر الأرقام التالية:

الأرقام الأرضية البديلة:

08221374290 – 08221374310 – 08221372340 – 08223449160 – 0822137228

أرقام واتس آب وموبايل:

01098655444 (مدير فرع إسعاف بني سويف) – 01204313444 – 01152231196

كما يمكن التواصل مع خط النجدة 122، أو الخط الساخن المؤقت لمركز السيطرة والطوارئ 0822121410.

وأكد مدير المرفق أن غرفة الأزمات تتابع الموقف لحظة بلحظة لضمان انتظام الخدمات الإسعافية، داعيًا المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي حالة طبية طارئة باستخدام الأرقام البديلة لضمان تقديم الخدمة في أسرع وقت ممكن.