اعترافات المتهم بقتل الفنان سعيد مختار: متجوز طليقته من 3 شهور

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة، تفاصيل واقعة مقتل الفنان سعيد مختار على يد زوج طليقته أمام نادٍ شهير بمدينة السادس من أكتوبر.

وأقر المتهم "عاطف.ع،" 61 عامًا، خلال التحقيقات بأنه تزوج عرفيًا من طليقة الفنان منذ نحو 3 أشهر، وأنه كان بصحبتها يوم الواقعة، حيث توجهت الأخيرة إلى النادي لتنفيذ حكم الرؤية مع نجلها البالغ 9 سنوات.

وذكر المتهم أنه كان في انتظارها داخل سيارته بالقرب من بوابة النادي، ثم اصطحبها بعد انتهاء الرؤية للجلوس في أحد الكافيهات، مؤكدًا أنه فوجئ بطليق زوجته، الفنان سعيد مختار، يعترض طريق السيارة عقب انتهائه من رؤية ابنه.

وقال المتهم في اعترافاته إن المجني عليه كان في حالة انفعال شديد، وبدأ في توجيه عبارات حادة واتهامات له ولزوجته، قبل أن يحاول فتح باب السيارة بالقوة.

وأضاف المتهم أن الفنان الراحل استل سكينًا كان بحوزته واعتدى عليه متسببًا له في جرح باليد، وخلال محاولة صدّ الاعتداء – وفق رواية المتهم – نشب اشتباك بالأيدي، وخلاله تحركت السكين بشكل عشوائي، ما أدى إلى إصابة المجني عليه بجرح نافذ أسفل الذراع، تسبب لاحقًا في وفاته.

وأكد المتهم أمام النيابة أنه لم يقصد إيذاء أو قتل الفنان، وأن ما حدث كان نتيجة "دفاعه عن نفسه ومحاولة تفادي الضرب"، مشيرًا إلى أن السكين كانت في يد المجني عليه وليس بحوزته.

وأكدت زوجة المتهم – طليقة المجني عليه – صحة روايته، مشددة على أن طليقها واجههما بشكل عدائي، وحاول الاعتداء على زوجها داخل السيارة، ما تسبب في وقوع الاشتباك.

وطلبت النيابة تقارير الطب الشرعي لتحديد كيفية حدوث الإصابة، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط النادي، وسماع أقوال الشهود المتواجدين وقت الواقعة.

وتستكمل النيابة تحقيقاتها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحديد المسؤولية الجنائية كاملة.

