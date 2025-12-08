إعلان

"العمل" تشارك في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.. تفاصيل

كتب : محمد أبو بكر

10:57 ص 08/12/2025

وزارة العمل- أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت وزارة العمل في الفعاليات التي نظّمتها جمعية المكفوفين المصرية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي أُقيمت بمكتبة مصر العامة بالزمالك، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بقضايا الإعاقة والداعمين لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.

وشارك في الفعالية، بحسب بيان وزارة العمل، الاثنين، كل من هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، والدكتورة عطيات أبو زيد، الباحث بقطاع العلاقات الدولية.

وأكدت وزارة العمل، خلال مشاركتها في الاحتفال، أنها تولي اهتمامًا خاصًا بقضايا الدمج والتمكين، مشيرة إلى أن سياساتها وبرامجها تستهدف تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتوفير بيئة مهنية آمنة وداعمة لهم، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

وشهدت الفعالية استعراضًا من جمعية المكفوفين لعدد من البرامج والخدمات التي تقدمها لدعم المكفوفين وضعاف البصر، بهدف تمكينهم معرفيًا ومهنيًا واجتماعيًا، بالإضافة إلى تسليط الضوء على بعض النماذج المتميزة تكريمًا لجهودهم وإسهاماتهم في المجتمع.

وقدمت وزارة العمل، الشكر لجمعية المكفوفين المصرية على دعوتها الكريمة، مؤكدة استمرار التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويدعم مشاركتهم الفاعلة في مختلف مجالات الحياة.

اقرأ أيضاً:

اليوم.. مدبولي يحضر المؤتمر السنوي لممثلي المكاتب الإقليمية والقطرية لمنظمة الفاو

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 8-12-2025.. أمطار وشبورة

باستخدام خاصية NFC.. خطوات شحن كارت الكهرباء عبر الموبايل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة العمل اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة جمعية المكفوفين المصرية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أمطار تصل للقاهرة.. الأرصاد: طقس شديد البرودة وتراجع كبير في الحرارة
حمزة نمرة: فخور بمصريتي وأتمنى كل الخير للسعودية.. وتركي آل الشيخ يعلق