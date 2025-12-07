إعلان

نجاح أول عملية لتقشير أورام الجهاز الهضمي في مستشفيات جامعة بني سويف

كتب : حمدي سليمان

05:00 م 07/12/2025

جامعة بني سويف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجح فريق طبي بقيادة الدكتور هاني أبو طالب، مدرس الجهاز الهضمي والكبد، في إجراء أول عملية لتقشير أورام الجهاز الهضمي باستخدام تقنية (Endoscopic Submucosal Dissection – ESD) داخل مستشفيات جامعة بني سويف.

وتمكن الفريق من إزالة ورم كامل من القولون بالمنظار دون الحاجة إلى الجراحة التقليدية، في خطوة تُعد نقلة نوعية في مستوى خدمات المناظير داخل المستشفيات الجامعية. وتُعد تقنية (ESD) من أحدث وأدق الأساليب العلاجية في مجال مناظير الجهاز الهضمي، حيث تسهم في تقليل الألم وفترة التعافي، وترفع من جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

وأكد الدكتور طارق علي رئيس جامعة بني سويف، أن نجاح العملية يعكس التزام الجامعة بتحديث وتجهيز مستشفياتها بأحدث التقنيات العلاجية المتقدمة، بما يواكب التطور العالمي في المجال الطبي ويعزز فرص العلاج الفعّال للمرضى. فيما أوضح الدكتور هاني حامد أن إدخال تقنية (ESD) يمثل طفرة في خدمات المناظير، مع التوسع في استخدامها لعلاج عدد أكبر من الحالات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جامعة بني سويف بني سويف هاني أبو طالب الجهاز الهضمي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تعطل استمارة "الإعدادية" يربك الطلاب.. وأولياء الأمور يطالبون بتدخل عاجل
ما هي شروط وموانع الحصول على الدعم النقدي "تكافل وكرامة"؟
استمرار الانخفاض وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام
السيناريوهات المتوقعة لحسم مصير 300 طعن من المرحلة الثانية.. ماذا ينتظر المرشحين اليوم؟