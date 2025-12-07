إعلان

"صورة مع عروسين".. محافظ الأقصر يتفقد الكورنيش استعدادًا للعيد القومي

كتب : محمد محروس

11:17 م 07/12/2025
الأقصر - محمد محروس:

تفقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، مساء اليوم الأحد، شارع كورنيش النيل؛ للوقوف على الاستعدادات النهائية لاحتفالات العيد القومي للمحافظة، ومتابعة أعمال التزيين الخاصة بأعياد الكريسماس ورأس السنة.

وفي لفتة إنسانية، توقف المحافظ خلال الجولة لتهنئة عروسين تصادف وجودهما بالكورنيش، وحرص على التقاط الصور التذكارية معهما وسط أجواء احتفالية، بحضور اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة.

شدد "عمارة" على ضرورة تكثيف أعمال النظافة والتجميل بالميادين، ورفع درجة الاستعداد بكافة المرافق، مؤكدًا أن الكورنيش يعد الواجهة الحضارية للمدينة، وموجهًا بتعزيز الانضباط الأمني لتوفير سبل الراحة للمواطنين والسائحين خلال الاحتفالات.

