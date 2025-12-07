إعلان

أمانة بمليون جنيه.. مسعفون يعيدون "ذهب الضحايا" في حادث بنها

كتب : أسامة عبدالرحمن

11:32 م 07/12/2025

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

سطر طاقم هيئة الإسعاف بالقليوبية موقفًا بطوليًا في الأمانة، مساء اليوم الأحد، بعدما أعادوا مشغولات ذهبية تتجاوز قيمتها مليون جنيه، عثروا عليها بموقع حادث تصادم مروع على طريق "شبرا – بنها" الحر، بالتزامن مع إنقاذهم حياة 4 مصابين.

تلقت غرفة العمليات بلاغًا بتصادم سيارة نقل بأخرى ملاكي قرب نزلة الطريق الإقليمي، فانطلقت 4 سيارات إسعاف ووصلت خلال 8 دقائق فقط.

أثناء تقديم الإسعافات الأولية، عثر المسعفون (سامح صلاح، جرجس عبد الملاك، أحمد محمد، طارق بيومي، والمشرف أيمن الشحات) على كمية كبيرة من "الغوايش والقلادات" الخاصة بالضحايا، فقاموا بتأمينها وتسليمها كاملة للأهالي داخل مستشفى التأمين الصحي ببنها.

أسفر الحادث عن إصابة كل من: "هند السيد" باشتباه كسر بالحوض، و"أشرف السيد" و"جيهان السيد" باشتباه ارتجاج، و"محمد يوسف" باشتباه كسر في العمود الفقري، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

