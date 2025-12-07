إعلان

حريق يلتهم سيارة "صندوق" ببني سويف

كتب : حمدي سليمان

10:36 م 07/12/2025

احتراق سيارة

بني سويف - حمدي سليمان:

التهمت النيران سيارة ربع نقل "صندوق" محملة ببضائع بقالة، مساء اليوم، أثناء سيرها على الطريق الدائري في نطاق مركز ببا جنوب محافظة بني سويف.

وسارعت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ وتمكنت من السيطرة على الحريق، وكشفت المعاينة الأولية أن سبب الحادث ماس كهربائي اندلع في مقدمة السيارة.

أسفر الحادث عن تلفيات مادية جسيمة بالسيارة والبضاعة المحملة عليها، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

حريق سيارة ببا بني سويف

