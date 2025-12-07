حريق يلتهم سيارة "صندوق" ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

التهمت النيران سيارة ربع نقل "صندوق" محملة ببضائع بقالة، مساء اليوم، أثناء سيرها على الطريق الدائري في نطاق مركز ببا جنوب محافظة بني سويف.

وسارعت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ وتمكنت من السيطرة على الحريق، وكشفت المعاينة الأولية أن سبب الحادث ماس كهربائي اندلع في مقدمة السيارة.

أسفر الحادث عن تلفيات مادية جسيمة بالسيارة والبضاعة المحملة عليها، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.