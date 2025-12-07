تداول مستخدمو موقع «فيسبوك» مقطع فيديو أثار استياءً واسعًا، إذ وثّق لحظة اندلاع مشادة كلامية حادة بين أحد أعضاء مجلس النواب ومرشح مستقل، أثناء انتظار وصول الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إلى محافظة قنا.

وبحسب المقطع المتداول، ارتفعت الأصوات بشكل لافت بين مرشح القائمة الوطنية م.ع وأ.ا المرشح بدائرة قوص، وسط ذهول الحضور الذين عبّر كثير منهم لاحقًا عن غضبهم مما وصفوه بـ«مشهد غير لائق» في مناسبة رسمية.



وسارع الكاتب الصحفي والنائب مصطفى بكري إلى التدخل لاحتواء الموقف، قائلاً للطرفين: «الراجل هيسيبنا ويمشي»، في تلميح إلى انزعاج الوزير الذي كان في جولة ميدانية بالمحافظة.

وأبدى رواد مواقع التواصل استياءهم من الواقعة، معتبرين أنها «تسيء للصورة العامة» وتحوّل حدثًا رسميًا إلى ساحة للتجاذبات، قبل أن تُهدأ الأجواء ويستكمل الوزير زيارته بشكل طبيعي.