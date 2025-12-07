إعلان

فيديو مشادة بين نائب ومرشح خلال زيارة كامل الوزير لقنا.. وبكري: "الراجل هيمشي"

كتب : محمود عجمي

04:55 م 07/12/2025
    مشاجرة بين مرشح ونائب تثير الاستياء بقنا
    خلال زيارة وزير النقل مشاجرة بين نائب ومرشح

تداول مستخدمو موقع «فيسبوك» مقطع فيديو أثار استياءً واسعًا، إذ وثّق لحظة اندلاع مشادة كلامية حادة بين أحد أعضاء مجلس النواب ومرشح مستقل، أثناء انتظار وصول الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إلى محافظة قنا.

وبحسب المقطع المتداول، ارتفعت الأصوات بشكل لافت بين مرشح القائمة الوطنية م.ع وأ.ا المرشح بدائرة قوص، وسط ذهول الحضور الذين عبّر كثير منهم لاحقًا عن غضبهم مما وصفوه بـ«مشهد غير لائق» في مناسبة رسمية.

وسارع الكاتب الصحفي والنائب مصطفى بكري إلى التدخل لاحتواء الموقف، قائلاً للطرفين: «الراجل هيسيبنا ويمشي»، في تلميح إلى انزعاج الوزير الذي كان في جولة ميدانية بالمحافظة.

وأبدى رواد مواقع التواصل استياءهم من الواقعة، معتبرين أنها «تسيء للصورة العامة» وتحوّل حدثًا رسميًا إلى ساحة للتجاذبات، قبل أن تُهدأ الأجواء ويستكمل الوزير زيارته بشكل طبيعي.

مشادة بين نائب ومرشح كامل الوزير قنا

